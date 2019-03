La Corte bajó a Weretilneck y Juntos busca candidato

El oficialismo cuestionó la decisión, pero a 15 días de las elecciones generales, no frenó la campaña y se concentró en definir quién será el candidato. En esa discusión aparecen tres nombres con más chances que el resto de los dirigentes de Juntos: Arabela Carreras, Pedro Pesatti y Alejandro Palmieri. Fabián Zgaib aún no fue descartado, aunque ayer aparecía relegado.

Pesatti y Palmieri concentraron las primeras miradas en cuanto salió el fallo. El vicegobernador acredita experiencia y había aceptado declinar su postulación para apoyar a Weretilneck. Mientras que el legislador, ex ministro de Economía, era uno de los apuntados por el mandatario para liderar a Juntos.

Con el correr de las horas, sumó apoyo una posible postulación de Carreras. Sus impulsores sostenían que promover a quién ya había sido incluida en la fórmula, es la movida más lógica.

El gobernador cuestionó “la intromisión” del poder central y llamó a los rionegrinos a defender sus intereses.

Weretilneck y los miembros de la mesa chica se reunirían anoche, tras la apertura de un local partidario en Fernández Oro para analizar los pros y las contras de cada opción. Y hoy formalizarían la nueva fórmula.

El fallo

La decisión de la Corte Suprema confirmó las versiones que inundaron las redes sociales y medios de Buenos Aires en los días previos, aunque con un escenario muy diferente al planteado. La decisión no fue unánime, sino por un estrecho 3-2. Los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti votaron por la impugnación, mientras que Carlos Rozenkrantz y Elena Highton firmaron en disidencia.

En la misma audiencia, la Corte rechazó un intento del gobernador de La Rioja, Sergio Casas, por buscar un nuevo mandato, aunque en ese caso la decisión fue unánime.

Los magistrados que se inclinaron por inhabilitar a Weretilneck entendieron que el artículo 175 le prohibía participar en forma clara. Estimaron que la postulación afectaba principios republicanos y que por eso debían intervenir.

Rozenkrantz, en cambio, consideró que la Corte no debía intervenir porque el Superior Tribunal rionegrino no había fallado en forma reprochable al considerar que el mandatario no había tenido una sucesión recíproca con su compañero de fórmula, ni había sido reelecto para el mismo cargo.

Weretilneck criticó a los jueces y aseguró: “Esto no termina acá, los rionegrinos tienen claro que tenemos que defendernos, no tenemos que permitir que desde Buenos Aires nos manejen nuestros intereses”.

--> Las claves del fallo del máximo tribunal