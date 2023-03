La corbata que usó Martitegui y lo hizo tendencia en Twitter

Martitegui con la corbata de Labruna.jpg

La prenda fue diseñada para el futbolista Ángel Labruna por Ante Garmaz, un reconocido fanático de Boca Juniors. ”Lo que muchos no saben es que esa corbata me la regaló Ante Garmaz un tiempo antes de que asumiera en River. La diseñó especialmente, era azul con una franja rojiblanca en el centro. A partir de ese entonces, no me la saqué más”, explicó hace varios años.

Fue así que la corbata se convirtió en ícono para River Plate, a tal punto que ese diseño se vio reflejado en una de las camisetas alternativas que utilizó en 2016. Incluso la usó el mismísimo Marcelo Gallardo en el superclásico Boca-River del año pasado que coincidió con el Día Internacional del hincha del conjunto millonario.