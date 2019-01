La Copa Argentina dejó a La Amistad sin chances de jugar amistosos

Después de haberse medido con el Deportivo Roca el último domingo (0 a 0), los dirigidos por Diego Landeiro se quedaron sin opciones. A los de la Liga Deportiva Confluencia que cruzará por los puntos no hay deseos de cruzarlos antes de que sea por el certamen y como los neuquinos pondrán en marcha la competencia el domingo 27, ya les han bajado la persiana a los ensayos de once contra once externos.