La confesión de Lautaro Martínez: "Me subí al helicóptero con un pedo bárbaro"

"A las once de la mañana cuando salimos para el obelisco que era imposible llegar, que nosotros ya sabíamos que no íbamos a llegar porque era imposible... Eran cinco horas que estábamos ahí arriba y obviamente queríamos llegar como sea, pero era imposible... La gente no se movía, las autopistas estaban colapsadas", recordó el Toro.

A continuación, el atacante del Inter de Milán reveló cómo se enteraron que la caravana no podía seguir debido a la cantidad de gente que había en las calles: "Nosotros no sabíamos de esto hasta que en un momento el colectivo empieza a acelerar y dobla a la derecha y se mete en este lugar donde nos estaban esperando los helicópteros. Nosotros estábamos arriba del techo y no entendíamos nada, en un momento nos empezamos a mover y la gente de seguridad nos empezó a bajar del techo".

Lautaro Martinez sobre los festejos.mp4

Para rematar su relato, Lautaro reveló: "Yo le tengo un miedo a los helicóptero. Pero ahí tenía un pedo bárbaro y me subí... Algunos de los chicos estaban saltando, Alexis (Mac Allister), Julián (Álvarez)... ¡Estaban peor que yo, no les importaba nada!".

"Le pedí el cuarto penal a Montiel"

En la misma entrevista, Lautaro Martínez confesó que en la definición por penales ante Francia le pidió a Gonzalo Montiel patear el cuarto penal, pero el ex lateral de River se mostró muy confiado a la hora de ejecutar el remate decisivo.

"Cuando Cachete cometió el penal contra Francia en la final, estaba medio bajón, triste. En la tanda, lo miré a ver si me dejaba patear cuarto. Se lo pedí, pero no me dejó, arrancó él. Por suerte pudo meter ese penal y pudimos festejar después de tantos años", contó el delantero de 25 años.