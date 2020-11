Ella tuvo cuatro operaciones, y muchas salieron mal. Ahora se encuentra esperando la quinta, y posiblemente sea la última, pero no le dan fecha.

Catriel accidente .jpg Tras el accidente, Jaquelina quedó tirada en la calle hasta que llegó la ambulancia. Gentileza: Catriel25Noticias

“La primera cirugía fue el mismo día del accidente en el hospital de Catriel donde me pusieron una férula en el talón para inmovilizar la pierna hasta que llegue la prótesis. Estuve dos meses sin moverme, en cama, y la prótesis llegó el 2 de agosto de 2018. La pusieron y continué con kinesio, pero el dolor seguía muy intenso; pasaron 7 meses y no podía apoyar el pie. Luego de un estudio descubrieron que la férula estaba tocando el tobillo y por eso no podía pisar”, relató Jaquelina en diálogo con LM Cipolletti.

Desde Catriel tramitaron una nueva prótesis y su derivación al hospital de Cipolletti para su cirugía. Antes, le habían retirado la prótesis anterior y colocado tornillos.

Catriel accidente Gentileza: Catriel25Noticias

“La prótesis nueva llegó en febrero del 2019 y conseguí fecha para que me operen el 23 de mayo en el hospital de Cipolletti. En esa cirugía, al abrir, vieron que estaba infectado, una patología que se llama osteomielitis. Por eso no podían poner la nueva prótesis hasta no curar la infección, y lo único que me hicieron fue ponerme un tutor hasta tanto. Me dieron un tratamiento con pastillas, y en diciembre del 2019 la médica me dijo que ya estaba apta para la cirugía, pero no ocurrió. En febrero de este año, en la cirugía, advierten que la infección no se había curado, y me volvieron a poner un tutor y yeso. Dijeron que en esas condiciones, la prótesis no se podía colocar”, contó la mujer.

En mayo pasado la mujer terminó el tratamiento y en junio le retiraron el yeso, y desde ese momento está en condiciones para ingresar nuevamente a cirugía, pero la pandemia volvió a interrumpir todo.

pierna de Jaquelina Rodríguez.jpeg Así quedó la pierna luego de una de las cirugías.

“Cada vez que llamo me dicen que no hay camas, que no hay fecha, y que no me pueden operar. Mientras, yo sigo sin poder caminar. Tengo mucho miedo de perder la prótesis, y es urgente. Hace dos años y medio no puedo caminar, no puedo hacer nada en casa ni ocuparme de mis hijas. Estoy cansada. La vez anterior para que me atiendan en Cipolletti tuve que presentar un Recurso de Amparo, y este martes volví a hacerlo para que me escuchen. No puedo seguir así, es una tortura”, reclamó la paciente.

Desde el accidente Jaqueline se moviliza en silla de ruedas y muletas, ante la imposibilidad de poder apoyar el pie. Hace un tiempo comenzó a sentir dolores en su cuerpo que podrían estar vinculados a las muletas.

jaquelina Rodríguez.jpeg Jaquelina y su familia esperan ansiosos la operación que le permita volver a caminar.

“Lo mío es urgente, es grave, cada vez siento más dolor, y es porque la situación se agrava. Espero que alguien me escuche y se ponga una mano en el corazón. Necesito volver a tener una vida normal”, suplicó.

Añadió que la situación legal por el accidente tampoco avanzó y que el seguro del conductor que los atropelló aún no respondió nada. Además, el hombre que conducía, tampoco los llamó para saber su estado de salud.