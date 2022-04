La China volvió a buscar a Icardi y Wanda explotó: "Mala mina"

Embed

La integrante de Socios del espectáculo (El Trece) reveló el paso a paso de la cuestión: "Ella (Wanda Nara) estaba viajando de Buenos Aires a París y no me contesta hasta el martes a la mañana. Ahí le digo que me llegó esa captura y le pregunto si esto puede tener que ver con La China, ella me lo minimiza. Me dice 'está todo bien con Mauro'". "Ahí pensábamos que ya estaba terminado el tema, pero cuando salí del programa me mandó un mensaje y me dijo '¿te puedo llamar?', profundizó Fernández.

Mientras Luli mostraba en vivo las evidencias de que Nara le había mandado varios chats, Pallares aclaró: "Wanda no suele autorizar que se muestren los chats, pero por su hartazgo autorizó a mostrarlos". Con autorización de la empresaria, en El Trece mostraron las capturas de pantalla de Wanda: "Yo me enteré porque Mauro me cuenta todo. En ese momento yo estaba en Buenos Aires con la presentación y ella hacía eso. Ya no sé qué pensar".

Y fue ahí cuando aprovechó y fulminó a La China Suárez: "De ella espero lo peor. Yo soy muy feminista, pero esto es de mala mina. Estamos hablando de la misma que acariciaba un embarazo y en el camarín se acostaba con el marido, y al poco tiempo quedó embarazada". "Ya me espero lo peor de esta persona. Que se maneje como quiera, yo doy por cerrado el tema", insistió.

Para terminar con el tema, Luli Fernández explicó que "Wanda está enojada y harta, no puede creer esta situación". Y concluyó: "Yo soy amiga de Zaira (Nara), hemos ido a comer con Mauro y mi marido cuando he viajado. Tengo una relación con ella, pero no soy una íntima amiga... Lo que escuché es a una mujer que literalmente me dijo 'basta ¿qué es lo que busca?'. Esto no lo digo yo, me lo dice Wanda a mí".