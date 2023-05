La China Suárez viajó a Miami y fue descubierta en la playa hot

“Bella sin dudas, pero no me creí la camarita sorpresa”, “Grabame así como que no me doy cuenta”, “Ay, no me di cuenta de que me estabas grabando”, “Se hacía la distraída”, escribieron algunos usuarios sobre el video de la China Suárez en cuestión.

Sin embargo, uno de los comentarios más likeados del posteo fue uno que defendía a la China Suárez de las acusaciones: “Yo leo los comentarios de la gente que no tiene vida claramente, ¿que salen a criticarla?, ¿ganan algo? ¿Les pagan? O algo o están tan mal que no pueden con su vida que salen hasta criticar el físico. Eso ya no va más. ¿Saben lo que va? Trabajar en ustedes mismos... les juro si lo prueban no tienen tiempo para desperdiciar. Ella vive, ¿y ustedes? Sean buenas personas. La envidia o creerse mejor solo los destruye... Avísenme cuando el criticar y juzgar los haga felices”.

Fingido o no, sin lugar a dudas, el video de la China Suárez logró llamar la atención de sus millones de seguidores, y logró demostrar una vez más que es una de las mujeres más hermosas de la argentina.