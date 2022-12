Qué dice la carta

Nombre del solicitante, Maradona Villafañe, Dalma Nerea, que es la presentación que hace Dalma para registrar la marca ‘M10’. Y luego la oposición de parte de los apoderados de Messi. ‘Fundo esta oposición en base a que mi representada es titular de la marca ‘MESSI 10 y diseño’. La marca que se intenta registrar provoca confusión en el uso que mi representada hace de la marca Messi 10, siendo Messi un nombre altamente reconocido y famoso en el mundo, provocando coincidencias en cuanto a la letra M y el número 10 que se intenta registrar”, leyó Lussich.

MESSI - MARADONA, LA GUERRA MENOS PENSADA: CONFLICTO POR LA MARCA M10 QUE LA QUIEREN LOS DOS

Y añadió: “El número 10 identifica al astro del fútbol argentino. El nombre MESSI 10 está vigente y se lo puede apreciar en todas las imágenes, productos y servicios que mi representada brinda con su nombre / marca y el número 10. Es evidente que la concesión de la marca solicitada causaría un perjuicio irreparable a mi representada como así también al público consumidor, ya que se encontraría confundido en cuanto al origen de los productos / servicios”.

Estalló Dalma

“Yo no puedo entender quién correría el rumor de que yo le hice juicio a Messi cuando obviamente no es así. No entiendo con qué fin. Y la gente que lo repite como una verdad absoluta también me preocupa”, comenzó diciendo Dalma en su cuenta de Instagram, visiblemente enojada. Además, resaltó que luego de que se difundiera la noticia nadie le consultó la veracidad de la misma.

“Y sí, estoy Harta! Dicen que no alenté a la selección cuando claramente lo hice a mi manera, sin querer colgarme de nada y sin caretaje”, expresó respecto a los señalamientos que recibió por no publicar nada relacionado al Mundial en sus redes y, sobre esa misma línea argumentó que no pudo festejar tampoco como deseaba porque su nena de cinco meses se ponía nerviosa con los gritos.

“¡En lo único que tienen razón es que no me subí a un semáforo a festejar ni me emborraché en el Obelisco! Festejé a mi manera, agradeciéndole mucho a mi papá y festejando con mi ahijado a la distancio!”, señaló Dalma.