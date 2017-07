"A Zeus lo trajeron hace 3 años al lugar donde yo trabajo, una empresa familiar ubicada en la calle Saturnino Franco, junto a otro dogo y dos perritas rescatadas de la calle. Él es súper bueno y juguetón y desde que no está estoy muy triste, tengo pesadillas de que lo maltratan o sueños de que me reencuentro con él", contó Mari semanas atrás.

Ya pasaron 32 días sin Zeus. Ya pasaron 44 días sin Zeus.

Hoy, a más de un mes de su ausencia y dejándo atrás amenazas anónimas y mensajes mafiosos confirmando la muerte del animal, la búsqueda se intensificó y en la ciudad rionegrina los vecinos no dan brazo a torcer, quieren encontrarlo sea como sea.

"Está a la vista cómo te crié. Lamentablemente en este mundo "la Justicia" no es justa y así estamos, en este mundo del revés, donde la familia tiene miedo y el delincuente tiene un juez. Y veo las 2400 publicaciones compartidas y más desde provincias alejadas a Cipolletti y de otros países como México, Colombia, Italia y me llena el alma la gente de buen corazón. Nadie más que yo desea que Zeus esté conmigo porque todavía me queda la mínima esperanza de que hay gente honesta", escribió la dueña en su cuenta de Facebook.

Zeus es un dogo argentino color blanco, con una mancha negra en la cola y su característica más particular es una deformación en el dedo de su pata izquierda.