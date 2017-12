La alegría de Mac Kenzie, el nuevo dueño del Prokart

“Fue un mano a mano muy intenso, porque Nico no se equivocó en todo el campeonato y si no estaba yo adelante, estaba él. Es un orgullo haber ganado la pulseada a un piloto con mucha experiencia”, destacó.

Mac Kenzie llegó a la definición, con fecha desdoblada, 9 puntos arriba del corredor de Río Colorado. Tras la primera jornada, Montanari se puso a una unidad. “Ese sábado estaba preocupado, porque no encontrábamos el funcionamiento del karting. No sabíamos qué era, probamos un montón de cosas junto al equipo de Javier Moreiro y no éramos competitivos. Si el auto anda, no hay problema, porque uno la pelea mano a mano. Pero por suerte apareció el domingo en la final y me permitió poder avanzar del séptimo lugar, desde donde largué, al tercero”, expresó el cipoleño, quien logró su primer título en la división.

El domingo, Montanari, el campeón saliente, tras la clasificación y las series llegó a la final con dos puntos sobre Mac Kenzie. “Después de eso tenía que llegar uno o dos puestos delante de él”, contó. Y cuando vio la bandera a cuadros, arribando tercero y Montanari detrás, “en ese momento sabía que empatábamos en puntos, tenía la cuenta hecha en la cabeza, lo que no estaba seguro era cómo se definía”. Y finalmente, por la cantidad de segundos puestos se quedó con el título.

“Fue un año muy sacrificado, nos dedicamos, hicimos un esfuerzo enorme con el equipo. Fue un trabajo incansable y por suerte se vio reflejado al final del campeonato”, destacó y avisó que en el 2018, defenderá el 1.