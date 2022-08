Lali Espósito es furor en todas partes del país. Sin embargo, eso no deja de sorprender, incluso a ella misma. Sucede que la filmaron mientras le comentaban que había agotado todas las entradas de una de sus fechas programadas para diciembre, su reacción en ese momento fue épica.

Lali Espósito sobre Disciplina tour.mp4

Todo surge de parte de su equipo, ya que acordaron filmarla a la hora de contarle lo que había sucedido. "No, no puede ser, chequeen ¿Qué? No puedo creer, ¿me estás cargando?”, fueron sus primeras palabras ante lo que le anunciaban del otro lado del teléfono.