Este miércoles, la ex ministra de Seguridad de la Nación y actual presidenta de la Comisión Cascos Blancos, Sabina Frederic, llegó a Cipolletti para respaldar la campaña de Silvia Horne de Vamos con Todos, por lo que la acompañó en diferentes actividades en la ciudad. Además, y en medio del conflicto que vive la policía de la provincia por estos días por cuestiones salariales, la ex funcionaria manifestó que “es momento de discutir la sindicalización policial”.

En tanto, por la tarde, en un local de la histórica bodega Flor del Prado, se realizó el panel denominado “Hacia una política integral de seguridad democrática”, donde se discutieron políticas públicas para la prevención del delito y la violencia, y la dignificación del trabajo de las fuerzas de seguridad.

frederic-en-cipo-con-Horne.jpg

“La sindicalización de la Policía es un camino ineludible, tarde o temprano va a llegar. Ya es un hecho en muchos países de Europa, en Estados Unidos y Uruguay, sólo que no cuentan con el derecho a la huelga. Nosotros lo que implementamos desde el Gobierno Nacional en su momento fue algo similar que llamamos Consejo de Bienestar, con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo de los uniformados, pero en Río Negro eso aún es una iniciativa, no existe”, expresó Frederic en su discurso.

De esta forma, la ex ministra de Seguridad de la Nación criticó fuertemente la postura del gobierno provincial en el conflicto policial. “La gobernadora Carreras reconoció públicamente el problema de la Policía de su provincia, pero no hace nada al respecto. El bono que ofreció para indumentaria fue una falta de respeto a la fuerza. No hay manera de prestar un servicio de calidad si no se cuentan con los recursos necesarios ni buenas condiciones laborales. Se trata de cuidar a los que nos cuidan, ni más, ni menos”, cuestionó Frederic.

En esa misma línea, la candidata a gobernadora por el frente Vamos con Todos, Silvia Horne, habló de las lamentables condiciones en las que deben prestar servicio los policías rionegrinos con comisarías devastadas, móviles destruidos y salarios que no les permiten llegar a fin de mes.

"Esta semana murió un policía en un accidente en la Ruta 251 y otros dos efectivos están internados. ¿Saben qué pasó? El móvil en el que se trasladaban no tenía frenos. Esto da cuenta del estado de los vehículos que utilizan. El primer atentado contra una política de seguridad es la injusticia y la desigualdad, y es lo que hoy reclaman los miembros de la fuerza. Que además se empiezan a reconocer como trabajadores, así como lo son las docentes o los trabajadores hospitalarios que también están en lucha, en la calle”, indicó.

Corte policías retirados Télam

Luego, Horne hizo hincapié en el reclamo de policías pensionados y retirados que no cobran zona Austral. “La solución está en manos de la provincia que no asume esa deuda. Ese porcentaje representa casi el sueldo de ellos, un 40 por ciento”, explicó.

En el encuentro participaron ex policías quienes tomaron la palabra y manifestaron todas las problemáticas que deben atravesar siendo trabajadores activos y peor aún cuando se retiran.

“Felicito a los policías que hoy se manifiestan en la calle como cualquier otro trabajador y no se acuartelan como en los viejos tiempos. Lo hacen como un trabajador más. Nuestros gobernantes deben aprender a escuchar y resolver los conflictos de forma pacífica. Hoy esos policías que reclaman por mejores condiciones laborales, encima deben soportar amenazas y hostigamientos de sus superiores. Es inaceptable. Por eso hay que pensar en el corto plazo la posibilidad de conformar un sindicato que defienda sus derechos”, cerró Horne.