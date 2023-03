Julieta reveló quiénes son los ex Gran Hermano con los que no quiere tener más relación

Después de cuatro meses y medio adentro de la casa, la actriz confesó con quiénes no se quiere volver a ver.

Los participantes de Gran Hermano se encuentran transitando la recta final del reality. Cada vez son menos, los sentimientos están a flor de piel y la paciencia, al límite. Tal vez por eso Julieta se acercó a Camila , con quien hasta hace unos días casi no tenía relación, y le confesó quiénes son aquellos jugadores con los que no se quiere vincular una vez que abandone la casa más famosa de la televisión.

Tras cuatro meses y medio de encierro, los participantes que entraron desde el primer día ya han convivido con 19 jugadores diferentes. Entre los originales se encuentra Julieta, quien a esta altura siente que tiene claro quienes son los ex jugadores a los que no le gustaría volver a ver cuando ya no tenga la obligación de hacerlo por el contrato que la une a GH.

Con la primera que demostró tener un enojo y un rencor muy grande es con Coti . La actriz no le perdona a la correntina su última jugada, cuando les hizo la nominación espontánea a ella y a Daniela , dejando fuera de la casa por primera vez a "Pestañela".

Julieta Gran Hermano.mp4 Julieta Poggio le confesó a Camila con qué participantes de Gran Hermano no quiere tener relación fuera de la casa.

Julieta entiende esa movida como parte del juego. Al fin y al cabo ella le clavó la fulminante a Camila que la escuchaba sin reprocharle la artera jugada, de la que se enteró por un grito del afuera. De todos modos, aunque ella usó las mismas armas, Julieta no perdona a Coti. Como tampoco olvida la tremenda pelea que tuvieron después de eso en la cocina de la casa.

“Con Coti no me interesa tener ni la más mínima relación porque con el odio que me habló ese día… ¡No entiendo lo que quiso hacer! Nos hizo las espontánea a mí y a Dani. Y encima se fue Dani... Y lloraba cuando se fue Dani”, recordó Poggio.

Camila aprovechó las ganas de hablar de Julieta para darle pie a que siguiera revelando cosas de sus excompañeros. “¿Tini hablaba mal de ustedes?”, preguntó la joven de Ituzaingó, haciendo referencia a Juliana. La actriz asintió y le contó que dijo “que yo era una chusma, que Dani era una lleva y trae, que Coti era una cínica, todas cosas así…”.

Para finalizar el desquite, Poggio habló de Alfa y de su pelea con Romina, que le valió la salida de la casa. “La verdad es que yo lo quiero un montón a Alfa, a pesar de todo. Siempre me llevé muy bien excepto que en lo último él ya estaba muy negativo. En la pelea dijo cosas muy feas", recordó "Disney".

Camila la frenó para decirle que ella siempre se había llevado muy bien con Alfa y que no tenía nada malo para decir de él. En cambio, Julieta se mantuvo en su postura. "Yo siempre la voy a defender a Romi en esto, porque sentí que al igual de cómo le habló a Romi de esa manera, me podía hablar a mí", explicó Poggio, dejando claro por qué tomó partido por la ex diputada de Moreno cuando decidió enfrentar a Alfa.