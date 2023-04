Jorge Rial explicó por qué se divorció de Romina Pereiro: "No quería que..."

Jorge Rial-Romina Pereiro-.jpg

Del otro lado, también con un tono de voz bastante elevado, Diego Brancatelli le respondió exponiendo qué era lo que hacía su compañera que lograba despertar su furia: “¡Es que estoy harto de las preguntas direccionadas!”.

Cansado de este ida y vuelta sin llegar a ningún punto, Jorge Rial debió intervenir para calmar la situación: “¡No griten más, por Dios! Yo tendría que estar viendo la Champions en mi casa ¿Qué mierda hago acá? Yo tendría que estar haciendo un programa de cocina a la mañana, a las 15 veo la Champions y a las 19 voy a buscar a mi nieto”.

Aumentando la temperatura de su discurso de enojo contra sus compañeros, el conductor relacionó esta pelea con su ex pareja, con quien se separó a principios del año pasado, y expuso el gran motivo por el cual decidió separarse: “Pero no ¡Estoy acá y todos gritan y gritan! ¡Me separé para que no me griten!”.

Jorge Rial-Romina Pereiro.jpg

Por si había quedado alguna duda, lo repitió nuevamente dejando en claro los motivos de su ruptura: “¡Me divorcié para que no me griten y vengo acá y me grita Mariana, Brancatelli, también bajan del cuarto a gritar! ¡Es un quilombo!”.

Por último, aún con algo de rencor, les quiso hacer una aclaración a sus compañeros. “Encima ¡De ustedes no me puedo separar! ¡Igual no me sacan nada más a mí!”, tiró respecto a lo que fue la división de bienes con Romina Pereiro.