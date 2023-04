Jimena Barón hizo una gravísima denuncia a Gianinna Maradona

Jimena no habló nunca de la charla que tuvo con Gianinna, pero hizo catarsis con una canción, “La Araña”, un tema que lanzó en octubre de 2022 y que, sin mencionarla, alude a ella sin dudas . Y ahora, en diálogo con Julio Leiva, La Cobra volvió sobre el asunto y tildó a Gianinna de “ robamaridos ”.

Todo empezó cuando el conductor de Caja Negra quiso saber si alguien se había hecho cargo de la letra y ella no pudo evitar expresar su satisfacción, ya que el mensaje que quería gritar le llegó muy clarito a quien le tenía que llegar.

“¡Seeeee! Qué me importa. Me alegra. ¡Me encanta!”, dijo J-Mena, y sumó datos del reclamo que le hizo la hija de Diego en esa última conversación. “Una falta de respeto… ¡lo único que falta! ¿Falta de respeto? ¿Yo, en serio, soy la que faltó el respeto? Mirá vos”, dijo.

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo. Daniel Osvaldo fue el culpable de la mala onda entre Gianinna y Jimena Barón.

Y la mamá de Morrison completó, muy filosa, sin ahorrarse nada de lo que piensa de Gianinna, siempre en idas y vueltas con el futbolista: “Yo pensé que faltar el respeto era estar con el marido de su amiga. Pero bueno, en mi barrio, por lo menos, esos son los códigos”.

“Y quién iba a pensar, quién iba a imaginar que fue al final mi amiga, la que tanto me quería, me engañaba”, canta Jimena en la polémica canción dedicada a la hermana de Dalma que sigue generando repercusiones, porque para la actriz de El faro se trata de una herida que no sanó.

“Ella nunca había contado que Gianinna la llamó para decirle que era una falta de respeto”, aclaró Ángel de Brito, luego de pasar el tape en LAM, a lo que Yanina Latorre acotó: "Por como es Gianinna, ella debe haber ido al frente".