Aunque no era la que buscaban, se pidió colaboración a la Subcomisaría 79 de la fuerza rionegrina, se secuestró la misma, se trabajó con Criminalística y posteriormente se le pudo restituir el vehículo a su propietario.

Este hallazgo solo sirvió para alentar el trabajo de los efectivos, que continuaron moviéndose y así terminaron el miércoles en una chacra en el sector de Ferri junto a personal de Investigaciones de Cipolletti, donde dieron con el botín más gordo.

Es que allí no sólo se llegó a la S10 azul originalmente buscada, sino otra igual robada el 1 de mayo en jurisdicción de Comisaría 16, una Ford Ranger robada el 28 de abril en jurisdicción de Comisaría 44 y también vehículos con pedidos de secuestro de la provincia de Río Negro; una Chevrolet S10 blanca, una Chevrolet Blazer bordó parcialmente desmantelada, una Ford F100 blanca, una Chery Tiggo color champagne, partes de una S10 color verde y de una Peugeot Partner color gris.

Tras terminar con los vehículos, los investigadores dieron con otros elementos de interés para la causa, entre los que se encuentran una notebook que será peritada, herramientas de corte y documentación. La Policía cipoleña también secuestró un arma de fuego tipo escopeta.

Ante semejante descubrimiento, es posible estimar que los vehículos robados eran trasladados allí para ser vendidos por piezas, una práctica muy común para hacer dinero fácil, rápido y evitar quedar en evidencia al no ser tan fácilmente reconocidos. No obstante, todo es materia de investigación y Gutiérrez no aseveró aún qué móvil manejan.

Durante la diligencia no hubo demorados ya que no se encontraron personas en el lugar. Aún así, la subcomisario indicó que cuentan con una sólida línea investigativa y tienen sospechosos en la mira, quienes serán imputados una vez que se tengan más indicios en los que aún se trabaja.