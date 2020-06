Internaron a un niño cipoleño por quemaduras y dio positivo para Covid-19

Consultada al respecto, la referente del área de Epidemiología del hospital de Cipolletti, María Luz Riera, confirmó a LM Cipolletti la situación y dijo: "El paciente fue por una quemadura importante, por la cual había que internarlo. Al internarlo, le hicieron el test de Covid-19, como es de regla en una institución privada, y dio positivo. Lo estamos investigando aún".

Todavía no está claro cómo se contagió, pero en principio se busca el origen entre sus contactos más estrechos.

Cabe aclarar que el niño fue hisopado cuando ingresó a la clínica por otro problema de salud. Es una práctica de rutina desde que inició la pandemia. Es así cada vez que ingresa un paciente y necesita ser trasladado a una unidad de internación. "Sí o sí se les hace el test, ya que depende del resultado si lo derivan al área Covid o área no Covid", afirmó Riera.

De acuerdo al informe epidemiológico que emitió la Unidad de Vigilancia del hospital, este martes a las 20.40, hay en la ciudad 12 casos activos en Cipolletti; 40 personas recuperadas y 66 cipoleños que permanecen en aislamiento por contacto con algún enfermo, para evitar el riesgo de nuevos contagios.

Casi todos los pacientes contagiados están asintomáticos. Sólo uno de ellos se encontraba internado en una Unidad de Terapia Intensiva y recibía asistencia mecánica respiratoria.

"Los mejor que podemos hacer es no estigmatizar porque no sabemos cuando te va a tocar, si es que no te tocó ya porque algunos la pasan asintomáticos. Dentro de esta situación, al miedo hay que utilizarlo para bien, para la precaución, para el cuidado personal y comunitario. Ahí está el secreto. Y sobre todo cuidemos a los más pequeños y los más viejos. Ya está demostrado que las comunidades mas añosas son las que ponen el cuerpo", reflexionó la especialista.

