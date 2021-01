¡Insólito! Fue acorralada y atacada por una "banda" de zorrinos

El momento de risas dio lugar a una despavorida carrera ya que no podía encontrar las llaves del auto en su bolso.

"Yo creo que querían jugar, pero me sorprendió que me comiencen a perseguir velozmente", dijo Ruth Bargas, protagonista del particular momento.

En declaraciones al portal Siete Lagos, la mujer destacó que "son divinos, pero largan un olor terrible".

¿Era una familia zorrina?

Aunque de hábitos solitarios, crepusculares y nocturnos, si encuentran refugio estable y bien protegido, los zorrinos pueden instalarse en grupos de varios individuos, generalmente emparentados, que se mantienen hasta que los juveniles maduran y se independizan.

Utilizan la glándula anal como estrategia de defensa, rociando a los predadores (pumas, perros, rapaces) con la sustancia de olor desagradable que segrega.

El zorrino común posee un rinario sin pelos y de color rosado, patas cortas, cuerpo más bien robusto, cola larga y abundante pelaje. Las extremidades poseen garras muy fuertes y curvadas. El macho posee una cabeza de mayor tamaño que la hembra.

Los zorrinos habitan en cuevas, grietas entre piedras y/o troncos huecos de zonas abiertas (pastizales, pedregales y/o áreas desérticas), aunque también pueden buscar refugio en zonas boscosas.