Ya con el vehículo detenido a un costado del camino, se escuchó la voz de una agente que le remarcó: "Tiene las luces apagadas". "Pero, la puta madre, ¿cuándo las apagué?", respondió el actor e inmediatamente se contestó a si mismo para improvisar una explicación antes los oficiales. "Cuando cargué nafta. Siempre vengo con las luces prendidas, es lo primero que hago", sostuvo.

Acto seguido, la agente le preguntó por la Verificación técnica vehicular (VTV). Bastante dubitativo, Acosta reconoció que no la tenía. "Me dieron un día para ir a hacerla pero... no sé si no fui", trató de justificarse.

En tanto, y muertos de risa, los periodistas relataron lo que imaginan que está pasando del otro lado de la línea. Hasta que el humorista volvió a la charla. "Hola, ¡Me paró la policía! No puedo hablar por teléfono en la ruta. Me pararon y les dije que estaba haciendo una nota", relató divertido Acosta.

"Juan, estás hasta las manos. Los oyentes no paran de llamarnos. No podés venir hablando por teléfono, sin la VTV y con las luces apagadas. Contanos cómo terminó esto", le dijeron desde el estudio.

Entonces, el actor reveló el polémico desenlace del episodio que luego generó indignación en las redes. "Me dijeron: 'Mirá Juan, no tenés la VTV y venís con las luces apagadas, pero me hiciste reír tanto que esta vez te dejo pasar'. Entonces le dí dos gambas para el café. Aclaro que no me mangaron sino que se los quise dar yo. Lo que pasa es que venía concentrado con ustedes y no me di cuenta", concluyó.