Indemnizarán a la familia de un hombre que murió tras chocar con un tren

La sentencia que condenó a la empresa Ferrosur Roca S.A a indemnizar a un hombre que murió luego de embestir a una locomotora fue confirmada por la Cámara de Apelaciones de Cipolletti, argumentando que fallaron las medidas de seguridad para que esto no pasará.

Fue así que la primera sentencia concluyó que, de haber conducido a una velocidad adecuada, las chances de finalizar embistiendo al tren hubieran sido menores y quizás hasta nulas.

Sin embargo, la familia del hombre fallecido argumentó que el paso a nivel estaba mal señalizado y que había una Cruz de San Andrés de madera, despintada y sin mantenimiento. El incidente fue de madrugada y no existía ninguna señal vial con funciones refractarias, consignaron.

Esto fue confirmado por la Cámara de Apelaciones de Cipolletti, que puso de resalto que el cruce carecía de barreras y de señales activas, ya sea lumínicas y/o semaforizadas. Asimismo consideró que no se acreditó que el día del incidente el maquinista hubiera activado el silbato o la bocina de la locomotora. También destacó que no había medidas de seguridad útiles y tampoco ningún aviso verídico e inequívoco que advirtiera a los vehículos sobre el cruce de la formación ferroviaria.

“No ha sido adecuadamente probada ninguna señal de aviso referida a la aproximación de la formación; en un importante lugar urbano en que no existían barreras, ni lumínicas de advertencia, ni personal de la empresa; no pudiendo pretenderse, ni cohonestarse, que sólo pueda funcionar como advertencia suficiente la tardía percepción visual del fallecido y el frenado, cuando ya no cabían maniobras útiles para realizar”, surge del fallo de segunda instancia.

Además, una pericia demostró que el cono de visión del hombre que murió estaba obstruido por el galpón frigorífico -ubicado a su derecha- ello sumado a que era de madrugada.

Con esos argumentos, se desestimaron los planteos de Ferrosur Roca S.A y de su compañía de seguros. En consecuencia, tendrán que indemnizar a la familia del hombre fallecido.