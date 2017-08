El insólito episodio ocurrió ayer, alrededor de las 11, en el barrio Don Bosco, cuando personal de Tránsito recorría la calle La Esmeralda. En esas circunstancias, los inspectores detectaron que un Dodge 1500 circulaba a contramano por Ecuador, una calle que hace dos meses cambió su sentido de circulación.

Según precisó el coordinador de Tránsito, Daniel Solis, el personal logró alcanzar el rodado y detenerlo en Colombia y Miguel Muñoz. Como circulaba en infracción, los inspectores le pidieron la documentación correspondiente. Ahí constataron que le faltaba el seguro y la tarjeta verde y le solicitaron que si vivía cerca acercara los documentos, ya que de lo contrario iban a retener el auto.

El automovilista, de alrededor de 30 años, fue en su búsqueda, mientras que otros dos hombres permanecieron en el auto. En pocos minutos, regresó y presentó el título de propiedad, pero le seguían faltando la tarjeta verde y el seguro, por lo que el personal le dijo que iban a tener que secuestrarle el vehículo.

Fue entonces cuando uno de los ocupantes, quien sería su padre, le dijo que no lo iba a poder retirarlo más y que lo prendiera fuego. Y eso fue lo que hizo. Un efectivo policial intentó abortar el intento de incendio, pero lo pudo. “El auto se prendió fuego por completo”, sostuvo Solís. El conductor quedó detenido y fue trasladado a la Comisaría 24, mientras que los otros dos hombres se retiraron del lugar. Solís no cree que el auto haya sido robado, no obstante ello, la Policía lo secuestró para determinar su procedencia.

Falta de atención

El coordinador de Tránsito del Municipio recordó que Ecuador ya no es una calle doble mano hace dos meses y hay señalización visible que se lo indica a los conductores, por lo que pasado un tiempo de tolerancia para que respeten el sentido de circulación, comenzaron a labrar infracciones a los automovilistas que transiten en contramano. El conductor de ayer dijo que no sabía que había cambiado la circulación. Algo parecido ocurrió también con la calle Perú.