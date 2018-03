"Hice fútbol y me dejó bastante tranquilo"

Fabio Giménez evolucionó favorablemente de la molestia en el cuádriceps derecho y va a ser parte del once inicial mañana frente a Rivadavia, en el partido en el que Cipolletti se juega la permanencia en el Federal A. “La verdad es que me he sentido bien”, dijo el volante.