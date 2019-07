Henry Sáez, el goleador de La Amistad, marcó 8 de sus 12 tantos en el torneo en las dos últimas fases definitorias. “Hay que ser inteligentes, saber que son dos partidos, que nos toca definir en casa. Obviamente, en mi opinión, somos un equipo que en todas las canchas sale a buscar el partido, en ese caso no va a ser la excepción, tratando de usar nuestras armas, sabiendo que ellos tienen buenos jugadores, por eso hay que estar precavidos ante eso”, analizó en la previa el atacante.

Unión y La Amistad no se enfrentaron en el torneo ya que jugaron en zonas distintas. “Conocemos a la mayoría de los chicos, sabemos de sus características y hay algunos jugadores que fueron compañeros en La Amistad, pero no hemos jugado contra ellos. No nos tenemos que volver locos y hay que tratar de descubrir las armas que tiene Unión y resguardarnos contra eso”, indicó el Goldo Sáez.

Para el delantero y referente del plantel, la final los encuentra en un buen momento. “A medida que pasaron los partidos el equipo se fue afianzando, por ahí algunos de los chicos llegan un poco golpeados, pero estamos bien en lo deportivo y en lo anímico”, dijo.

Sáez es uno de los experimentados del equipo y vive este momento con satisfacción. “Estoy contento porque me toca pelear otra vez por un título, llegar a la final nuevamente, y estamos con muchas ganas de ganar. Estoy muy ansioso de lograr otra estrella para La Amistad”, contó.

Para el goleador, sus tantos son mérito de todo el equipo: “Es esfuerzo de los muchachos, tenemos un equipo con jugadores que están en un muy buen nivel y ellos han andado muy bien y me han dejado de cara al gol. Siempre trato de estar bien, con los ojos bien abiertos para poder ser una opción para mis compañeros, y con la pelota que me llegue, tratar de convertir”.