"Hay que aumentar las penas por abuso simple y grooming"

La cipoleña Rosa Castro no ocultó su satisfacción por la utilización de la Ley de Grooming por parte de la Justicia de la región aunque reconoció la necesidad de que las penas de prisión sean más severas. “Hay que aumentar las penas por abuso, no puede ser que se den penas leves por abuso simple o grooming cuando el daño que producen es tremendo”, indicó a LM Cipolletti la integrante de la organización no gubernamental Mamá en Líne@.