Hallan muerta a docente y hay signos de magia negra

La víctima tenía hollín en la nariz y estaba cubierta con frazadas. A su lado, había una estrella con cinco puntas dibujada con sal y las paredes estaban manchadas.

La Policía fue alertada por el ex marido de Vignaduzzi, identificado como Daniel Celso F. y que convivía con ella pese a estar separados desde hace un tiempo. El hombre, de nacionalidad brasileña, descubrió el cadáver de su ex esposa durante la mañana del pasado martes. De acuerdo a su declaración, ella se había acostado la noche anterior cerca de las 23.30 y él recién entró a su cuarto pasadas las 11 del día siguiente, cuando le llamó la atención que todavía no se hubiera levantado.

Al arribar a la vivienda, los efectivos se encontraron con un llamativo escenario en la habitación, que tenía las paredes manchadas y una estrella de sal con cinco puntas a metros del cuerpo. A su vez, la mujer no presentaba golpes ni lesiones de ningún tipo. Según indicaron fuentes policiales al diario rosarino La Capital, no descartan que la muerte de la mujer estuviera vinculada a un ritual de magia negra.

La causa quedó a cargo de la fiscal de la Unidad de Delitos Culposos, Mariana Prunotto, quien dio intervención a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y aguarda los informes de la autopsia para obtener más detalles sobre el fallecimiento. Sobre el concubino de la víctima no se tomó ninguna medida.

11 horas

Son las que transcurrieron, según la ex pareja y concubino de la víctima, desde que se fue a acostar hasta que fue encontrado su cuerpo sin vida. El hombre afirmó no haber visto a nadie entrar en la casa.