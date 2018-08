Habrá derecho de admisión en La Visera, otra vez

Roberto Rapazzo Cesio, titular de la Comisión Directiva del club Cipolletti, confirmó que se identificará a los violentos para prohibirles el ingreso al estadio.

“Todo lo sucedido es lamentable para una sede que hace un gran esfuerzo por recibirnos. Este partido, si no era por la intención del intendente (José Rioseco), se hubiera jugado en Buenos Aires y poca gente hubiera tenido la chance de disfrutarlo”, dijo el dirigente.

Pero el dirigente no se quedó sólo en la crítica, sino que anunció la vuelta del derecho de admisión. “Vamos a identificar a todos los protagonistas gracias al programa de tribuna segura y me voy a poner en contacto con el Ministerio de Seguridad de Río Negro que estos inadaptados no vuelvan a ingresar”, disparó.

“Cutral Co es una linda plaza patagónica para la Copa Argentina y la terminamos boicoteando nosotros mismos. No lo podemos permitir, es muy triste”, amplió Rapazzo Cesio.

Los organismos de seguridad tendrán una semana para actuar, porque el domingo Cipo será local.