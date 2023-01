Gutiérrez: "Lo que me pasó puede servir para que esto empiece a resolverse"

También se han “modificado y arreglado las canchas de tenis del club. Se hicieron 200 metros de vestuarios nuevos para la pileta; se han readecuado los espacios gastronómicos del club y hemos realizado un reordenamiento financiero con el concurso de acreedores pagando las deudas. Y así se van concluyendo los juicios”, resaltó.

En cuanto a lo deportivo reconoció que “hubo una falla en el proyecto que nos fue alejando un poco de los objetivos. Hasta los simpatizantes en el último año y medio se equivocaron ya que son conocidos los actos de violencia que sabemos no le hacen bien al club”, remarcó.

Sobre la chance de volver a colaborar con la institución dijo: “Soy socio y bastante consuetudinario no solo del fútbol del Federal sino de las divisiones formativas. Me gusta. Difícilmente me pueda alejar porque soy cercano al club. Por lo pronto renuncié no solo a la presidencia sino también a la comisión directiva. Por ahora hay que dejar capear el temporal así que voy a tomar distancia y estaré mirando de costado”, afirmó.

Sobre la violencia de los barras que sufre el club afirmó: “Este es un problema que nos excede”.

En este sentido contó que “desde las instituciones de seguridad no nos han dado respuesta clara. Durante mi gestión hubo amenazas, interrupción de partidos, listas con derecho de admisión. Siempre hubo problemas. Hay gente que no entiende que así no ayudan al club. Lo que me pasó a mi puede servir para que estas cuestiones empiecen a resolverse. Hay una Ley del Deporte que no se cumple. Son temas peligrosos para la institución y la ciudad y nadie actuó en modo contundente”, se quejó.

Sobre la gestión que hizo Rapazzo Cesio su antecesor y opción para hacerse cargo opinó que “hizo una tarea importante. No esquivó el bulto. Se necesitan pies de plomo para preservar la institucionalidad del club. Hay muchas actividades, pero el fútbol trasciende. No han criticado diciendo que somos un club de amigos. Pero es más que eso. Es gente que trabaja mucho. No es fácil conducir. Las elecciones son el año próximo así que aquellos que nos critican, ojalá quieran laburar para renovar”.