Sí, por lo que decís. Se arranca de cero con un plantel armado a gusto por el cuerpo de trabajo que encabezo. Falta mucho tiempo pero hay que empezar a trabajar duro desde el primer día y esperar a que terminen de llegar los refuerzos.

-¿La exigencia que vos mismo te imponés es más alta?

La responsabilidad y la exigencia es la misma que cuando uno asumió en una situación incómoda. Sabemos que tenemos un desafío importante y va a ser un torneo duro. Conocemos la categoría, no hay que regalar tiempo. Es arrancar con intensidad y lo más rápido posible tratar de ensamblar a cada jugador que ha llegado.

-¿Respecto a la conformación del plantel, estás conforme?

La idea es trabajar con 28 o con 29 jugadores, sumado a esa cantidad 4 o 5 juveniles que hemos subido de la Primera local. Por ahora, conforme.

-¿Pero los refuerzos que llegaron eran tus prioridades? ¿Qué podés decir de ellos?

Con el grupo de trabajo hemos evaluado y analizado a cada jugador que llegó y entendimos que era lo mejor que necesitaba este plantel. Ahora depende de nosotros tratar de hacerlos rendir. Uno los conoce y trataremos de que cada uno de ellos explote y rinda de la mejor manera.

-¿El hecho de que los futuros rivales sean otros y ya no los de siempre qué te genera?

Nos entusiasma jugar con otros equipos, ojalá se pueda llegar a conformar dos zonas. Va a ser mucho más competitivo, y más partidos. Estamos a la espera de eso y después con el fixture empezaremos a delinear el equipo.

-¿Te preocupan las irregularidades que hubo en las definición del último torneo con el tema de los arbitrajes?

No, no me preocupa lo que pasó porque uno trata de hacer las cosas de la mejor manera y no gasto energías en las cosas que no puedo manejar.

-¿Respecto al cambio del sintético al césped natural qué postura tenés? ¿Fuiste a ver la cancha de San Martín?

Nosotros entrenamos donde tenemos que entrenar y jugaremos donde nos toque. Ya sea césped natural o sintético demostramos el torneo pasado que nos adaptamos bien a cualquier superficie y nos hicimos fuertes de local. ¿Si me complicaría cambiar con el torneo empezado? No, en nada. No son decisiones nuestras, nos adecuamos.

-¿El sistema de juego con estos nombres cambia o será el mismo?

Siempre tratamos de utilizar diferentes variantes. La idea es salir a proponer, a buscar. No salir a esperar. Desde ahí buscaremos el sistema que mejor se ajuste a los jugadores que hemos elegido.

-Se armaron bien arriba con la llegada de Trecco y la de Altolaguirre…

Hemos conformado un plantel importante y equilibrado. Ojalá que en el momento que necesitemos alguna variante ese jugador esté.

-Siempre consideraste clave la continuidad de Vergara. ¿Tranquiliza que siga?

Por cómo terminó el torneo era un jugador que tenía que seguir en Cipolletti, por suerte la dirigencia hizo el esfuerzo, lo mismo que para que llegaran los nombres que pedimos.

-Por historia, peso específico y plantel se les pedirá que pelean arriba. ¿Son candidatos?

Sabemos que estamos en Cipolletti y este club implica buscar ser protagonistas. La idea es pelear arriba. Luego, con el correr de los partidos y por nuestro rendimiento vamos a demostrar si somos candidatos o estamos para pelear una clasificación.

-Un mensaje final para los hinchas de Cipolletti…

Que vamos a trabajar todo lo necesario, e ilusionados, detrás del sueño que también ellos comparten.

La alegría de Jarita, Manolo y Aldalla, tres de los nuevos

Un par de hinchas emblemáticos le dan la bienvenida a casa y él se acerca y los abraza. Pasaron muchos años y en el medio algún que otro cortocircuito en su etapa en Independiente, uno de los clásicos rivales. Pero Manolo Berra dejó un buen recuerdo en La Visera. Ese templo del fútbol regional que ayer volvió a pisar a los 37 años y con las ganas de un pibe.

Damián Jara parece que nunca se fue. Claro, su paso anterior resulta mucho más reciente. Por eso, al regresar de Chaco For Ever todos bromean con el popular Jarita.

En cambio es todo nuevo para Alan Aldalla, el ex arquero de Maronese. Fueron las tres caras nuevas en la vuelta al trabajo de Cipo (los refuerzos restantes se sumarán en la semana) y posaron juntos a pedido de LM Neuquén, además decompartir sus sensaciones.

“Contento y con mucha expectativa e ilusión. Hay gente que está contenta con mi regreso y gente que no. Lo importante es poder dejarle algo a los chicos, tratar de aconsejarlos”, indicó el experimentado Berra, sincero como siempre. “Feliz, se hizo larga la espera. Gracias a Dios pude volver. Ojalá peleemos cosas importantes. Siempre el sueño es que Cipo pegue el salto de la categoría, es el que está representando a Río Negro hoy por hoy...”, tiró Jarita. En tanto, el joven arquero indicó: “Chocho de estar en un club tan ordenado. Me hicieron sentir muy cómodo, no conocía a ninguno de los chicos. Me encantó La Visera, un lugar con tanta historia”.

