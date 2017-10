Gitanas hicieron una "bendición" y se robaron $3800

Tamara, de 22 años, y su novio compartían unos mates en la plaza San Martín ayer por la tarde y atendieron a tres gitanas que se les acercaron y les ofrecieron distintos productos. A pesar de que no necesitaban nada, los jóvenes quisieron colaborar y la situación fue aprovechada por las hábiles delincuentes para iniciar su actuación.

“Una de las gitanas sacó como un ramito de lavanda y se lo pasó al rimel, hizo como que lo bendecía, unos pases mágicos, pero logré escuchar a mi pareja que les decía que no les podía dar la plata que tenía porque no era suya. Me paré pero me volvieron a sentar a la fuerza, me dijeron que no me moviera”, recordó Tamara.

A esta altura, las gitanas ya huían con el dinero y los jóvenes, desesperados, buscaban contactarse con el 911. Como se demoraba la comunicación, decidieron empezar a correrlas y con la ayuda de un policía y dos agentes les dieron alcance.

Cercadas, las mujeres devolvieron el sobre y sin demorarse, desaparecieron. Después, las víctimas se dieron cuenta de que el apuro era porque se robaron unos $800.