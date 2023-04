Georgina Barbarossa explotó y dijo todo lo que piensa sobre Jey Mammón

Georgina Barbarossa-Jey Mammón.mp4

El quiebre de la relación entre Jey Mammón y Georgina Barbarossa se dio cuando él retornó de España. “En eso, él cambió mucho y por eso no hablé más con él, porque no me dieron ganar de hablar”, mencionó respecto a que no le gustó las formas que manejó en su vuelta.

Sin pelos en la lengua, la conductora no temió a la hora de decirlo en cámara y hablándole directamente a él: “Jey, si estás viendo esta nota, sábelo. Justamente por esa actitud que tuvo, me parece muy soberbio como volvió”.

Además, también mencionó que no le pareció para nada correcta la forma en la cual se manejo con el tema de la denuncia que le hizo Lucas Benvenuto, con quien mantenía una relación amorosa mientras este era menor de edad. Ante esto, dio su parecer sobre lo que hubiese sido mejor.

“Me parece que, si él hubiese hablado de otra manera, las cosas serían muy distintas. Si vos decís ‘perdón, me equivoqué. Era otro paradigma, otra época y uno no tenía tan en cuenta la edad’, creo que hubiera sido otra respuesta”, explicó sobre lo que debería haber hecho.

“Creo que no está bien asesorado Jey, y eso me da pena. No sé con quiénes se está reuniendo. Yo lo quiero mucho, compartí muchos momentos, y que tenga este momento así, no me gusta como lo está pasando”, concluyó Georgina al respecto.