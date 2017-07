Genghini y el desafío de ser una puma

“Considero que la primera parte del año fue buenísima”, sostuvo la rugbier de Marabunta. La temporada inició con el Sudamericano en Carlos Paz, seguido por las fechas internacionales en Hong Kong y Las Vegas. Sin duda, el torneo en Norteamérica fue un salto de calidad para Argentina. “Fue el más importante porque era una fecha del circuito y estábamos nosotras junto a los mejores del mundo”, subrayó la cipoleña.

“A lo largo de los años nosotros siempre vamos comparándonos con Hong Kong, porque la primera vez que jugamos contra ellas perdimos por una gran diferencia; ahora estamos en el mismo nivel y hasta un poquito mejor”, destacó Mayra.

Desde principio de año se inició un cambio generacional en Las Pumas. Genghini, pese a tener tan sólo 24 años, es una de las rugbiers más experimentadas del equipo.

Mayra es una de las deportistas nacionales becadas por el Enard y su dedicación a la selección es casi plena. Además del trabajo en el gimnasio, con el plantel del Verde entrena los martes, jueves y sábado, en el Centro de Alto Rendimiento, miércoles y viernes, además de los entrenamientos en la Escuela de Atletismo municipal que inició este año los lunes y viernes, ya que ahora la disciplina figura en la rutina puma. “La verdad es que me ayudó un montón, mejorando la técnica de carrera, se recorren muchos más metros y te cansás menos”, contó.

La otra representante de la Unión del Alto Valle en la selección es Josefina Pedellaro, oriunda de Catriel, que juega en Neuquén RC. Sin embargo, actualmente se recupera de una lesión.

Objetivo a la vista

A partir de mañana, la selección se meterá de lleno en prepararse para el certamen en Uruguay. “Es lo más importante, porque si no quedamos entre los dos mejores, perdemos las plazas en Hong Kong y Las Vegas”, indicó.

Pero mientras trabaja en los objetivos deportivos, Mayra también lleva una vida académica. Le quedan tres materias para recibirse de contadora pública. “Me queda poquito, pero se me alarga con los viajes. Estudio y entreno, pero le dedico más tiempo al entrenamiento”, contó.

Falta constancia en la región

Mayra Genghini hizo un llamado de atención con el panorama regional del rugby femenino. Cada vez se suman más clubes, pero al mismo tiempo, los planteles no tienen constancia. “Lo que nos pasa es que hay como algo en el rugby de la zona, que cuando el equipo arranca son 20 chicas, pasa un año son 15, al otro año son 10 y ya después tenés que llamar gente para completar las 7. Les pasa a todos los equipos”, sostuvo la jugadora de Marabunta. “Nosotras arrancamos 20 y ahora somos muy pocas, es una garrón. El primer año no teníamos preparador físico, al tercero nos pusieron y este año nos pusieron hasta kinesióloga. Cada vez el club nos va dando más cosas y cada vez hay menos chicas. Cuando no teníamos nada éramos un montón y ahora que tenemos un montón de cosas para aprovechar, vienen re pocas”, se lamentó.