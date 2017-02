Genghini, otra vez convocada a la selección

La rugbier de Marabunta fue convocada al Sudamericano Seven, camino a Hong Kong.

La rugbier cipoleña disputará el próximo fin de semana su tercer Sudamericano como integrante de la selección argentina de Seven.

Mayra Genghini vuelve al ruedo internacional después de su lesión de rodilla. La jugadora de Marabunta RC fue convocada para integrar la selección nacional que disputará el próximo fin de semana -entre el 18 y 19, en Carlos Paz- el Sudamericano Seven de rugby femenino, clasificatorio a Hong Kong, sede del circuito mundial.

El regreso a la competencia oficial de la cipoleña fue en diciembre, en el Seven de la República, representando a la Unión del Alto Valle, y a fines del mes pasado, fue citada a la concentración de la preselección que dirige el marplatense Daniel Villén y que tiene al neuquino Diego Manson como colaborador.

“Me sentí muy cómoda, como si no pasara nada, pero fui con una semana de entrenamiento nada más, porque me habían hecho una maniobra de peroné dos semanas antes de la concentración, entonces tuve que parar ese tiempo, y me sentí un poco fuera de estado”, contó Genghini, una de las jugadoras con mayor experiencia dentro del plantel.

La Unión de Rugby Argentina dio a conocer la lista de convocadas el jueves a última hora. Mayra estaba expectante. “Algo sabía, pero siempre está la incertidumbre hasta último momento por el tema de la rodilla, no sabía si me iban a convocar, si me habían visto bien”, reconoció.

En la última concentración hubo 20 jugadoras, un número pocas veces alcanzado, con tres rugbiers regionales dentro de la preselección. Además de Genghini, las jugadoras oriundas de Catriel Josefina Pedellaro (actualmente en Neuquén RC) y Carla Farroni (en Córdoba) quedaron entre las doce que jugarán el Sudamericano.

“Hay mucha competencia interna ahora, están apareciendo nuevos nombres, nuevas becadas, y eso hace que se genere más competencia”, sostuvo la deportista local, que el lunes por la tarde partirá hacia Córdoba, para llegar al día siguiente y quedar concentrada con el resto del plantel.

Este certamen otorga un lugar para el mejor equipo clasificado -salvo Brasil, que ya está adentro- en el próximo torneo de Las Vegas (3 al 5 de marzo), y los dos mejores ocuparán dos plazas regionales en el torneo clasificatorio al circuito mundial, a disputarse en Hong Kong el 7 y 9 de abril.

Argentina integrará a zona B, junto a Colombia, Chile y Perú. En el otro grupo estarán Brasil, Venezuela, Paraguay y Uruguay. El sábado 18 se jugará la primera fase y al otro día irán las llaves definitorias.

En el ranking sudamericano, el conjunto nacional se ubica segundo, por eso llegarán a Córdoba como candidatas. “Vamos sabiendo que tenemos la chance de poder clasificar para Hong Kong, sentimos esa presión. Nos pasó de sentirnos confiadas en la clasificación a los Juegos Olímpicos perdiendo a último momento con Colombia, así que estamos muy concentradas, con el objetivo en la mira para que no vuelva a pasar”, afirmó la cipoleña.

En el Hormiguero hay movimiento

El rugby femenino de Marabunta ya está en movimiento. El martes pasado se puso en marcha la pretemporada en El Hormiguero. Los entrenamientos continuarán todos los martes y jueves desde las 19. El Verde es uno de los clubes que impulsaron la competencia femenina en la región y quiere seguir ampliando el plantel. “Mientras más gente podamos convocar, mejor”, expresó Mayra Genghini, abanderada, junto a Josefina Pedellaro, del rugby de la Unión del Alto Valle.