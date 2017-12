De los 44 binomios inscriptos, 26 llegaron al autódromo de Allen, escenario de la octava y última prueba especial. El primero fue el roquense Guillermo Aubone, ganador de la etapa del sábado. Sin embargo, fue penalizado con 10 minutos y cedió 14 posiciones en la general, ubicándose en el tercer lugar del podio de la N2.

El 1 de la clasificación quedó para el campeón Schichi, seguido por los neuquinos Dante Berbel de la A6 y Juan Pablo Bradach de la N2.

Sacaron la calculadora

Hasta el prime 6 -el 7 no se corrió-, las cuentas daban a favor de García. Pero el cipoleño, acompañado por Pablo Layán como copiloto, fue excluido y no salió del parque de servicio a correr el último tramo.

Con ese panorama, florecieron las chances matemáticas para el campeón saliente, Nicolás Tibaldi, que llegó a la última fecha quinto en el campeonato, detrás de García, Marcelo Craievich, Maxi Debasa -quien no estuvo porque corrió en el Argentino- y Fernando Sede.

Los puntajes de Tibaldi, García, Sede, Mauricio Stigliano se amontonaron en la tabla de posiciones y hasta que hubo una voz oficial que determinó el campeón, nadie se animaba a adjudicarse el título.

Finalmente, los números dieron a favor de García. En el podio del campeonato de la A6 quedaron los tres pilotos separados sólo en un punto. García sumó 119, Tibaldi 118,5 y Sede 118. El nuevo campeón le dio el segundo título a la ciudad, sumado al de Schichi, que ya se había consagrado en Allen.

En tanto, Silenzi no dejó margen para ningún tipo de ilusión ajena. Ganó con solvencia. El allense, emocionado en su llegada, expresó en diálogo con Escudería 640: “Gracias a los que me aguantan, a los que siempre me siguen”. El neuquino Miguel Carbonel lo escoltó en la A5 y el cipoleño Sergio Lagos ocupó el último lugar del podio de la fecha.

Mientras que en la A1, Durán cerró el campeonato ganando la fecha. Acompañado por el orense Rubén Martínez y el local Cristian Fernández.

