Fútbol: desde mañana, Cipo deberá reconstruirse

Esto porque el Federal A incluye algunas contrataciones sólo con vínculos privados, sin presentación ante el Consejo Federal, como les tocó vivir en la última etapa en Cipo a Jorge Piñero Da Silva y Daniel Opazo, quienes se sumaron en el mercado del verano para el tramo final de 6 meses que sólo tuvo competencia hasta el segundo fin de semana de marzo.

“No me gusta la forma en que se determinó la ayuda, pero qué podemos hacer. Algunos nos quedamos sin nada hasta que se reactive el mercado”, reconoció el Monito Opazo que ya tiene el pase en su poder luego de haber rescindido con Newell’s en diciembre.

“Para la gente que tiene contrato será una ayuda hasta conseguir club. En mi caso, paso a ser un desempleado más y es durísimo”, describió el misionero Piñero Da Silva, de los atacantes de la categoría más reconocidos de los últimos años.

A la situación de ellos se suma Gonzalo Bárez, quien pertenece a Liniers de Bahía Blanca, un club considerado no profesional, razón por la cual tampoco accederá a dicho beneficio. Brian Visser, quien llegó a préstamos desde Alvarado de Mar del Plata, sí ingresará al fondo de desempleo porque cumple su relación laboral con los portuarios.

Cristian Fornillo, Matías Sarraute, Maxi Tormann, Pablo Ostapkiewicz, Nicolás Trecco, Hernán Altolaguirre y Manuel Berra son los que arribaron con consentimiento del entonces técnico Gustavo Coronel y estamparon la rúbrica formal ante AFA.

-> Los ocho que siguen en el club

Contratos vigentes

Matías Carreras, Damián Jara, Juan Strak, Enzo Romero, Ulises Romero, Diego Aguirre y el arquero Alan Aldalla son los 7 que tienen contrato vigente con Cipo.

Germán Alecha, el DT

El cuerpo técnico encabezado por Sergio Priseajniuc también se quedó afuera del club con la finalización de la temporada. Germán Alecha permanece en la primera local.

Hasta el 2021

Por el Federal A, Cipo ya no competirá de manera oficial hasta enero. Le queda sólo la chance de Copa Argentina, pero no hay certezas de que el duelo ante Colón de Santa Fe se vaya a disputar. Los clubes de la Superliga son los más interesados porque el certamen conduce a la Libertadores.

Gines-Gonzalez-García.jpg

-> Especulan con entrenar en agosto

Ginés González García, Ministro de Salud de la Argentina, expresó en declaraciones periodísticas que agosto podría ser el momento para retomar los entrenamientos en los clubes del país.

El funcionario habló con un programa televisivo de América y luego de resaltar que el tiempo pedido por los preparadores físicos para poner a todos los actores a tono es de un mes, dijo: “Creo que en agosto podría ser”.

En la misma sintonía, el funcionario deseó que sea en el corto plazo porque “es un componente muy importante para todos los argentinos”.

Y siguió con su análisis al reconocer que no sería demasiado problema entrenar a los jugadores de elite ya que “ellos van en sus autos, no se van a cambiar y no van a usar el vestuario. El tema son los clubes pobres y que el 75% de los jugadores viven en el AMBA”.

De cumplirse los plazos con los que especuló González García, la Copa Argentina podría recuperar su calendario en septiembre y Cipolletti tiene su duelo pendiente con Colón de Santa Fe, ya en la llave del cuadro final.

Hace pocas semanas, Claudio Tapia, presidente de la AFA, había sido terminante con la decisión de no permitir prácticas en ningún lugar hasta que todo el país esté incluido en la Fase 4, reconocida como la de Distanciamiento Social, algo que por lo que se vive en la Capital y el área Metropolitana parece muy lejano y no brinda mayores certezas desde el reingreso a la Fase 1.