Un vecino cipoleño sufrió el robo de su bicicleta hace algunos días y no para de buscarla. Este caso se suma a los múltiples registrados por día en la ciudad de Cipolletti y la situación ya es preocupante, sobre todo para quienes sólo cuentan con dicho medio de transporte para cumplir con sus deberes diarios.

"Dejé la bici en las puertas del colegio, no en las rejas, sino en el interior. Le tenía que dejar unas pertenencias a mi hija y aproveché para saludarla. Fueron dos segundos y cuando volví a mirar, ya no estaba, tampoco vi a nadie", detalló el hombre.

De manera inmediata se acercó a la Dirección del establecimiento educativo para informarles sobre el robo, pero le dijeron que no contaban con cámaras de seguridad, por lo que no había forma de saber quién se la había llevado.

"La he buscado por todos los medios posibles, hasta Facebook y WhatsApp, pero todavía no tuve novedades. Es mi herramienta de trabajo y con la cual me manejaba todos los días", expresó.

Y agregó: "Se que no soy el único. Me enteré que el otro día a un hombre le pegaron en el centro de Cipolletti y le robaron su bicicleta, que era una Benzon".

La bici que le robaron a José Luis es una SLP rodado 29 color negro con letras en azul y amarillo. Estaba preparada para competir y era su medio de transporte para ir a trabajar. Si la viste a la venta en alguna red social, comunicate con la comisaría más cercana para dar aviso inmediato.

El robo que sufrió José Luis fue el jueves 20 de octubre al mediodía, en Cipolletti.

Preocupa el robo de bicis en la ciudad

Los delincuentes utilizan distintos modus operandi y, en varios casos, no dudan en recurrir a la violencia para reducir a las víctimas y apropiarse de los vehículos.

Lamentablemente, los robos de bicicletas no se detienen y los delincuentes utilizan distintas modalidades para sustraerlas a sus víctimas. En los últimos días, en Cipolletti, se produjeron una seguidilla de hechos.

Uno de los ilícitos más violentos tuvo como víctima a un vecino que vive en las cercanías de las instalaciones del Club Cipolletti. Cuando pedaleaba rumbo a su casa por calle Blas Parera, fue interceptado por dos motochorros y tras ser golpeado, se alejaron con su bicicleta.

El salvaje ataque ocurrió alrededor de las 20:30 del viernes pasado y, a pesar de una búsqueda por redes sociales, además de una denuncia en la Comisaría Cuarta, la víctima no pudo recuperar su bicicleta. En diálogo con este diario, la nieta del vecino indicó que los delincuentes se encontraban armados y que no dudaron en golpear a su abuelo para sacarle la bici. “Él cayó al piso”, reveló la joven.

Por otra parte, el jueves se tomó conocimiento de otro robo de una bicicleta a plena luz del día en una verdulería de calle Ceferino Namuncurá, en el barrio Del Trabajo. A pesar de que la acción del ladrón fue muy rápida, quedó registrado en cámaras de seguridad cuando se alejaba en una bicicleta marca Raleigh.

Al igual que en otros casos de este tipo, la damnificada llevó a cabo un pedido de ayuda a los vecinos a través de las redes sociales para solicitar cualquier tipo de información sobre el rodado.

Muchas víctimas recurren a las redes debido a que los ladrones, de forma impune, hacen publicaciones ofreciendo las bicicletas. Asimismo, cuando logran ser contactados por alguna víctima, les exigen el pago del denominado “rescate”.