Forense revisará a reprimidos de la toma La Lucha

Una vez se concluyan los exámenes y se tengan los resultados, se procederá a substanciar la denuncia penal correspondiente. Sea lo que fuere que indiquen los estudios médicos, los golpeados y agredidos cuentan con certificados expedidos por la salud pública poco después de los eventos.

Por otro lado, las familias del asentamiento participarán mañana de una nueva audiencia convocada por la Justicia para dirimir el asunto central de la toma y el desalojo. El encuentro debía concretarse el jueves pasado, pero como el Municipio, propietario del predio ocupado, no envió representantes no se pudo llevar a cabo. Por eso, se espera reactivar ahora el diálogo. Los pobladores no tienen pensado irse y, por ahora, están dispuestos a resistirse al desalojo.

