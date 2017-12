Flor Vigna volvió a ganar el Bailando, que regresa en abril

La noche final tuvo de todo, en un día en el que los canales mostraron los incidentes en el Congreso y hubo poco espacio para celebrar, Marcelo Tinelli consiguió acaparar la atención a la medianoche, momento en que el resultado esperado le dió un poco de rating de 22,7 puntos.

En el último programa del año de Showmatch, el conductor logró despejar las pálidas y los rumores ante la grave crisis de Ideas del Sur y confirmó junto a Adrián Suar, el capo de El Trece, que el envío volverá a salir al aire en este canal el año que viene y hasta le pusieron fecha al debut: el lunes 9 de abril.

Luego llegó el turno del baile y de las emociones. En la pista, los finalistas bailaron cuatro ritmos (disco, tango, merengue y cumbia pop) y la pareja de Fede y Laurita sacó una pequeña luz de ventaja por los votos del jurado, que dio tres empates y un punto a su favor en el tango.

Antes de la votación final, la de la gente, Tinelli presentó los clásicos videos con los que repasó lo visto en el certamen y les agradeció a los jurados por su aporte y por no fallar ante tantos problemas, lo mismo que a su producción, y por ayudarlo "a salir adelante pese a todo". "No saben lo que nos costó llegar a este final", dijo. También aclaró que no necesitan "un nombre" para llevar adelante sus objetivos, en clara alusión a que Indalo no lo dejaría usar el nombre Showmatch de aquí en adelante. Y hasta dejó un mensaje de unión por lo que ocurría con la Reforma Previsional.

Luego, sí, llegó la definición y el festejo de la nueva pareja campeona.