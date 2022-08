Filtran el audio con el que Wanda Nara confirma el divorcio

"Estoy haciendo el divorcio ", se la escucha decir a Wanda en el audio que fue difundido en LAM. Allí, la hermana de Zaira detalla: “Yo me vine a Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Me quedaré unos días más y después vuelvo y te saco el pasaje y todo lo que necesitás”.

Según indicaron, el audio fue enviado a Carmen, una empleada de Nara que la acuso de haberla dejado varada en la casa de campo de Milán y a quien la empresaria negó conocer.

Existen otros audios de Wanda hacia la mujer, en los que le reclama por haberla expuesto en los medios: “Lo que no puedo creer es que hables así y que digas esas cosas en la tele. Vos dijiste que no eras así y siempre criticaste a las personas que hacían eso. La verdad es que no entiendo por qué si siempre te ayudamos con todo lo que necesitaste. Si ahora te estás queriendo ir, no me parece que sea la manera ir a pedirlo en la tele”.

En su respuesta, Carmen le negó haberse puesto en contacto con los periodistas, le agradece por todo lo que hizo por ella en este tiempo y asegura que cuando le envíen los pasajes se irá.

La llegada a la Argentina

Wanda Nara finalizó sus vacaciones en Ibiza y regresó a Argentina para formar parte de ¿Quién es la máscara?, un show en el que animará al país al lado de Natalia Oreiro, por la pantalla de Telefé. Al llegar, todos quisieron preguntarle por un cosa: cómo se encuentra su relación con Mauro Icardi, en medio de algunos rumores de separación.

“Está todo muy bien”, dijo sin dar muchas vueltas y sin mostrar sus ojos por los lentes enormes que llevaba y un gorro de lana con el nombre en grande de una marca muy sofisticada.

“Todo muy bien”, siguió argumentando y contestando Wanda ante las incesantes preguntas de los periodistas que se acercaron a Ezeiza.