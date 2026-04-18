Festival Punto Río Negro en Cipolletti: qué hacer este sábado y domingo

El Festival de productores sigue este fin de semana en Cipolletti. Desde qué hora y qué se puede encontrar.

El Festival Punto Río Negro inició este viernes en el Paseo Ferroviario de Cipolletti.

Tras una jornada inaugural que convocó a vecinos y visitantes en el Paseo Ferroviario , el Festival Punto Río Negro continúa este fin de semana con una propuesta que combina gastronomía, producción local, turismo y entretenimiento para toda la familia.

Con entrada libre y gratuita , la iniciativa se consolida como uno de los eventos destacados del calendario regional, con una fuerte impronta en la identidad rionegrina y el impulso a emprendedores y pymes.

Desde las 13 y hasta la medianoche del sábado, y el domingo hasta las 22, el espacio ubicado en el corazón de Cipolletti se transforma en un punto de encuentro donde confluyen sabores, saberes y experiencias vinculadas a la matriz productiva de la provincia. La invitación no es solo para los cipoleños, sino también para vecinos del Alto Valle , especialmente de Neuquén y localidades cercanas, que ya comenzaron a acercarse desde la apertura oficial.

Festival Punto Rio Negro Cipolletti

Una feria que conecta con la producción local

Uno de los ejes centrales del festival es la Feria Punto Río Negro, donde productores y emprendedores exhiben y comercializan alimentos con valor agregado. Allí, el público puede recorrer distintos stands con propuestas que van desde conservas y quesos hasta elaboraciones regionales, acompañadas por el Mercado Punto Río Negro, con frutas, verduras y hongos frescos.

El objetivo, según destacaron desde la organización, es acercar la producción a la comunidad, visibilizar el trabajo detrás de cada producto y fomentar el consumo local. En este sentido, la subsecretaria de Promoción y Comercio Interior de la Agencia de Desarrollo Económico de Río Negro, Bettiana Gabilondo, remarcó que “el festival es una herramienta concreta para fortalecer la identidad productiva y generar oportunidades para emprendedores y pymes”.

festival punto rio negro Con entrada libre y gratuita, productores de toda la provincia exhiben y comercializan productos de calidad.

Cocina en vivo y sabores del Valle

La gastronomía ocupa un lugar protagónico durante todo el fin de semana. En la Cocina Punto Río Negro, chefs invitados ofrecen demostraciones en vivo y charlas que invitan a redescubrir los sabores regionales.

La grilla del sábado incluye propuestas como “Peras y manzanas de Río Negro: su lado gastronómico”, a cargo de la Secretaría de Fruticultura y Emma Leiva, seguido por la elaboración de chutney de frutas del Valle con Gaby Martínez. Por la tarde, Juan Carranza presentará “Cocinar con sidra”, mientras que el cierre estará marcado por una fusión entre frutas y hongos con Fusión Funga y Juan Solorza.

El domingo continuará con nuevas propuestas, entre ellas “Pastelería del Valle” con Simón Lochbaum, además de talleres sobre pickles, salsas y combinaciones de quesos y frutas regionales.

Estas actividades no solo buscan entretener, sino también educar al público sobre el potencial gastronómico de la provincia, promoviendo ingredientes locales y técnicas que revalorizan la producción rionegrina.

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Experiencias, coctelería y tecnología

El festival suma además espacios de coctelería en vivo, con bartenders reconocidos como Maru Ávila y Hernán Di Giacomo, quienes elaboran tragos con destilados de origen y productos regionales.

Otra de las propuestas destacadas es la experiencia de realidad inmersiva, que permite recorrer distintos circuitos productivos de Río Negro a través de tecnología de realidad virtual. Esta iniciativa apunta especialmente a las infancias, que también cuentan con un espacio propio con actividades recreativas y educativas.

La música acompaña cada jornada con DJ’s en vivo, generando un clima festivo que invita a quedarse y disfrutar en familia o con amigos.

E.C.P CALESITA (2) Desde las 13, este sábado y domingo el festival continúa al margen de las vías del ferrocarril, en inmediaciones a la Calesita. Estefania Petrella

Una propuesta que busca consolidarse

Durante la inauguración, el director ejecutivo de la Agencia de Desarrollo de Río Negro, Sergio Iglesias, invitó a las familias del Alto Valle a sumarse a la propuesta y destacó la diversidad de productos de calidad que tiene la provincia.

“El festival es una oportunidad para que todos puedan conocer lo que se produce en Río Negro, desde alimentos hasta experiencias vinculadas al turismo y la identidad local”, expresó.

El evento ya tuvo una edición exitosa en Las Grutas, donde logró una gran convocatoria, y ahora busca consolidarse en Cipolletti como un espacio clave para la promoción territorial y el desarrollo económico.