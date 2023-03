Fernando Burlando tomó una tajante decisión sobre Jey Mammon

Fue Ángel de Brito quien confirmó en LAM (América) que el mediático abogado no será su representante legal en caso de que la causa llegue a tribunales. "Alguien que lo conoce muy bien a Fernando Burlando, me dijo: 'lo acompaña y lo escucha a Jey Mammon porque le tiene aprecio, está acostumbrado a temas muy duros, pero no creo que Burlando sea su defensor en lo que venga'. O sea, lo va a escuchar, aconsejar, acompañar, pero no va a tomar su defensa", contó el conductor de América.