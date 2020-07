Fernandez Oro anunció cero casos positivos de Covid-19

Fernández Oro redujo a cero los contagios de coronavirus. Fue ayer, tras confirmar que una mujer y su hijo se habían recuperado de la enfermedad. Ambos se habían contagiado por contacto estrecho con un positivo de Neuquén, pero ya están bien y la ciudad vuelve a la situación de no tener casos ni sospechosos de Covid -19.

De todas maneras, como el escenario que plantea la pandemia de Covid-19 es dinámico y ya transitamos el invierno, no se descarta que puedan aparecer nuevos contagios. Hasta el momento, los acumulados fueron siete y todos de ellos tuvieron nexo epidemiológico con otras localidades, como Neuquén y Balsa Las Perlas.

El intendente Mariano Lavin destacó la buena noticia para la localidad y agregó: "También es importante que las tres localidades vecinas -Oro, Cipolletti y Allen- tengan una situación contenida del virus".

Esta semana cambiaron la estrategia de prevención con la creación de una cuadrilla municipal que recorre las calles y los barrios de Oro. Son 18 trabajadoras -lla mayoría de los centros infantiles que no están en actividad- que generan conciencia social y controlan que las medidas de distanciamiento se cumplan. Recuerdan a los vecinos que tienen que usar barbijo o respetar la distancia. También chequean en los comercios, entidades bancarias y otros sitios que utilicen alcohol en gel u otros elementos de limpieza.

"No podemos vivir eternamente en cuarentena, así que ingresamos en una etapa de convivencia con el virus para educar y acentuar la responsabilidad de los vecinos", advirtió el jefe comunal.

Los controles sobre los dos accesos habilitados e Yrigoyen e Iguazú continuarán, pero de 7 a 21 (antes se realizaban las 24 horas). Ese es la franja horaria de mayor circulación vehicular que supervisará la Policía y personal de Tránsito municipal. En tanto, los dispositivos que estaban utilizando para tomar la temperatura en esos puntos, se implementarán ahora hacia el interior de la ciudad.

"Entendemos que no existe una burbuja y cambiamos el foco, para pasar de la situación de contención del virus que ingresa a la localidad a una de convivencia en la comunidad", apuntó Lavin.

En esta segunda etapa, harán fuerte hincapié en la concientización.

Fernández Oro forma parte de un departamento provincial que tiene trasmisión viral comunitaria, aunque no sea el caso de esta ciudad. Por eso no puede salir de la fase de aislamiento todavía y hay muchas aperturas que no se pueden generar.

Es por eso que el Municipio tomó la decisión de dar una mano a las academias de danzas, institutos de inglés y de artes, jardines maternales, peloteros y salones de eventos. Los van a ayudar con un aporte de entre 15 y 20 mil pesos.