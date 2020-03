Federico Bal anunció con un video que padece cáncer

Y continuó: "Después de eso hablé con el clínico y me hicieron un montón de estudios que me dieron bien, pero el resultado de la biopsia, por eso tuve que faltar el jueves a la función de Mentiras inteligentes en Mar del Plata, y el sábado recibí el resultado y dio que es maligno, tengo cáncer en el intestino. Suena fuerte y son palabras de las que me estoy haciendo amigo estos últimos días. Cada vez hay mayores casos en gente joven".

Instagram post by Federico Bal • Mar 9, 2020 at 10:49pm UTC View this post on Instagram A post shared by Federico Bal (@balfederico) on Mar 9, 2020 at 3:49pm PDT

Respecto a cómo lo asimiló y lo trabaja día a día con su entorno, comentó: "Yo estoy asimilándolo junto con ustedes, también. Me fui de las redes sociales porque estoy viviendo un momento de extrema sensibilidad, donde cada cosa que los haters o la gente que se dedica a hacer mal hoy me va a hacer mucho mal. Soy fuerte, pero estoy viviendo un momento en el que necesito rodearme de gente que me quiera. Toda la gente que tenía que saberlo ya lo sabe. A cada uno de mis amigos los puse al tanto de lo que estoy viviendo y voy a vivir".

El artista, quien a fines del año pasado sufrió la pérdida de su padre, el capocómico Santiago Bal, dio detalles de cómo seguirá su tratamiento: "Voy a empezar un proceso de quimioterapia, de rayos y pastillas de unas seis semanas. Voy a tener fe y hay grandes oportunidades de que el tumor se vaya y si no se va voy a tener que someterme a una operación, así que va a ser un año de resguardo, de desaparecer de las redes sociales, de la tele y del teatro. Tengo una gira programada que se verá de programarla para más adelante".

Bal, en el mensaje que duró casi siete minutos, también quiso llevar un mensaje de concientización acerca del cáncer y la salud en general: "Digo esto porque siento que puedo ayudar a las generaciones jóvenes. Tengo 30 años y yo no solía hacerme estudios y es muy importante hacérselos a tiempo. Considero que el estudio que me hice, empujado por una persona que yo quiero mucho y por mi familia salva. Tener los resultados temprano de lo que tengo yo hoy salva y un doctor sabe lo que hacer. Si esto se agarraba en un par de años más, el resultado iba a ser otro".

Y agregó en el mismo sentido: "Yo creía que me las sabía todas, que tenía el mundo ganado y acá la vida me está demostrando que no. Estoy con mucha fuerza, con mucha esperanza. No tengo miedo. No le tengo miedo a la enfermedad ni a la muerte, no te tengo miedo a nada. Estoy con un cachetazo muy fuerte, siento que es una lección de la vida que me toca".

También le pidió a los medios de comunicación y a los programas de la farándula que no lo presionen en este momento. "A la prensa le voy a pedir que entienda que voy a aislarme un tiempo, no me está haciendo bien la vida que llevaba. Cuando tenga la fuerza necesaria y las ganas, les prometo que voy a hablar como siempre lo hice en todos los momentos de mi vida. Ahora solo queda que me acompañen, no se preocupen de más que yo me voy a ocupar de mi. Confío en la medicina y la vida es muy linda y voy a estar bien, porque tengo mucha gente que me ama y mucha fuerza y ganas de vivir", afirmó.

Y concluyó, emocionado: "Háganse los estudios, aunque tengan 20 años. Los quiero mucho y tiren buena energía que eso me va a hacer bien. Chau".

