Familiares de Máximo Thomsen atacaron a periodistas en medio de un móvil

"¿No te alcanza con esto?", dijo el agresor que aparentemente sería otro familiar de Máximo, uno de los jóvenes sentenciados a prisión perpetua y señalado por la investigación como quien dio la "patada mortal".

El periodista Gabriel Prósperi que estaba en vivo, confirmó que se trató del hermano y el tío de Thomsen. Uno de los hombres apareció por atrás de la cámara y comenzó a pegarle al camarógrafo cuando el cronista quiso hablar con la otra persona para tomarle testimonio.

Familia de Thomsen atacó un móvil de América.mp4

En el momento en que la cámara pierde el plano y comienza a moverse, se escucha un comentario de uno de los Thomsen que les dice: "No se cansaron". Mientras el periodista sorprendido, que antes del ataque le había dicho "no, no, no" al agresor, tratando de persuadirlo, le pregunta "por qué, por qué hacen esto".

Tras el violento ataque, Valentín Correa, el cámara, tuvo que ser asistido en el hospital Virgen del Carmen por el golpe que recibió en el mentón, que le provocó un corte en el labio y en otras partes del rostro. Prósperi también contó que la madre de Thomsen le tiró "un botellazo" en la cabeza.

Por este motivo, los agredidos presentarán la denuncia y confirmaron que les rompieron el equipo de trabajo a ambos. El equipo del canal televisivo debió ser custodiado por la policía.

"Es una familia violenta, invisibilizan y proyectan la culpa en otros", expresó Blanca Huggelmann, psiquiatra forense, en diálogo con periodistas de América.

Fue este lunes al mediodía, cuando el tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores condenó a los ocho rugbiers por el asesinato de Fernando Báez Sosa.

Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi recibieron la pena de prisión perpetua por el delito de homicidio doblemente agravado por su comisión por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en concurso ideal con lesiones leves.

A diferencia de Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi quienes recibieron penas de 15 años de cárcel como partícipes secundarios del mismo delito.