Faca Nogueira, el primer refuerzo de Marabunta

Para el medioscrum cipoleño no fue sencillo abandonar el verano de elite que vivió, pero jura que tras perderse la tercera convocatoria seguida a manos del entrenador Felipe Contepomi ya cambió el chip.

“Después de debutar con Chile dieron el nuevo llamado y ya no aparecí. Te queda la sensación de ‘qué habré hecho mal’, pero pasaron los días y tuve chances de hablar con gente allegada. Lo disfruté, aprendí muchísimo, fue todo muy loco lo que me pasó”, resumió el Faca, como lo conocen en el Hormiguero.

El mundo de selección lo hizo reconocer rápidamente su espacio de crecimiento deportivo. “Lo más brusco es el cambio de ritmo de en el juego. Felipe (por Contepomi) hacía especial hincapié en eso. El medioscrum se convierte en un pasador veloz y ahí me costaba”, confió.

De vuelta en el plantel de la Hormiga, trata de bajar conceptos. “En este nivel, el 9 siempre trata de ganar unos segundos para que el equipo se acomode. Es nuestra esencia”, amplió.

Destrezas

Por las fotos que daba a conocer la propia UAR de los entrenamientos, se veía a Nogueira yendo mucho más cerca del piso para hacerse de la pelota.

“Fue la primera corrección que recibí. Uno tiene una técnica en los movimientos de pase que te saca velocidad. Me quedaba una hora solo todos los días para trabajar en eso. Trato de que eso se convierta también en una costumbre mía acá”, reconoció el jugador.

Este sábado, en Brasil, Argentina XV disputará el último partido del certamen. El equipo tendrá por delante un par de torneos más en el 2018, aunque Nogueira ya no piensa en todo eso. “Si me llaman, espectacular. Pero no me puedo quedar pensando en eso. Ya estoy metido de nuevo en Marabunta, capitalizando todo lo vivido”, aclaró.

“Me quedan y van a seguir apareciendo recuerdos espectaculares. Es muy lindo todo lo que me pasó, pero terminó, se nos viene el Torneo del Interior”, cerró el N° 9 uno de los capítulos más hermosos en su creciente trayectoria deportiva.

El primer partido por los puntos será el sábado 10, en el arranque del Torneo del Interior visitando a Comercial de Mar del Plata.

Conclusiones

Felipe Contepomi habló con Mariano Santos sobre el paso del medioscrum

Después del paso de Facundo Noguiera por Argentina XV en el Torneo de las Américas, hubo una charla telefónica entre Felipe Contepomi (seleccionador) y Mariano Santos (técnico de Marabunta).

Durante la conversación, el ex Puma le dio su impresión al cipoleño sobre el juego del medioscrum local, pero fundamentalmente instruyó a su colega sobre los aspectos en que le gustaría que el 9 siga creciendo desde su club de origen en competencia.

“Me quedé raro después del partido en Ushuaia. Por suerte Diego Manson, ex técnico de la Selección Alto Valle que trabaja en la UAR, habló conmigo. Me hizo saber que esto se trata de ciclos, de búsquedas. No es que no se haya estado a la altura”, dijo una de las principales figuras de los cipoleños rumbo a la elite del Torneo Cuyano.