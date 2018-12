Exigen control externo en el pozo de YPF en Allen

“Es importante el desarrollo y la producción, pero mucho más el cuidado del medioambiente, del agua y de la salud de la población”.Silvia Horne, diputada nacional por Río Negro

Sin embargo, fue crítica de la situación y aseguró: “Quienes habitamos la región y defendemos los intereses de sus habitantes necesitamos certezas. La preocupación no es el impacto o daño visible o superficial. Es necesaria una certificación de un órgano técnico objetivo. Que no esté involucrado con la operadora ni con las personas integrantes de la autoridad de aplicación y que pueda certificar que no hay derrames bajo la superficie, que pudieran afectar acuíferos”.

En este sentido, pidió una copia del informe que elevará la empresa esta semana a las autoridades de aplicación –la Secretaría de Medio Ambiente y el DPA- y además exigió que se convoque a la Universidad Nacional del Comahue, como organismo técnico independiente, para que con sus institutos y laboratorios verifiquen la integridad del pozo y el terreno.