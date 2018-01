Lo saben los rivales, lo saben sus compañeros, lo saben los hinchas albinegros que no paran de alabarlo y hasta lo inmortalizaron en la estampita de “San Alasia” que gira por redes sociales.

“No es que sienta la presión, pero bromeo con mis compañeros del día en que no me toque parar ninguno. Por suerte se nos dio otra vez, pienso en lo grupal más que en lo individual”, soltó el día después, en el remanso de su casa donde desconecta de todo cuando no anda por La Visera.

Rememorando la definición en el Luis Maiolino, confió que el último penal ejecutado por Nicolás Trecco fue en el que más esperó. “Aguanté hasta lo último porque creí que le iba a dar fuerte al medio”, reveló como secreto en la previa a una imagen que agiganta su idolatría cipoleña.

13 penales lleva atajados Alasia en Cipo. Un verdadero especialista, el arquero de Cipo lleva 13 contenciones desde que arribó al club. Tres de ellas fueron por Copa Argentina.

Aunque, más allá de la alegría, tiene claro que lo trascendente para el grupo y para el club vendrá a partir del partido con Sansinena, en el arranque de la reválida del Federal A. “La Copa es un premio para los hinchas, dirigentes y nosotros mismos. Fue muy lindo haber llegado a competir con San Lorenzo el año pasado, pero lo trascendente siempre fue y es el Federal”, aclaró.

Hacia allá están orientados los mayores desafíos del grupo y por eso el 1 ve con buenos ojos la seguidilla de partidos. “Nos viene bien seguir jugando partidos, lo necesitamos en este nuevo ciclo. La pretemporada fue atípica, muy corta, y jugar es lo mejor que nos puede pasar”, aseguró.

Camino conocido

Optimista como al momento de pararse sobre la línea del arco, Alasia aseguró que el grupo ya dio vuelta la página. “No clasificamos y fue un golpe duro, pero el año pasado también fuimos por el camino largo y estuvimos cerca de jugar la final por el ascenso. Yo confío mucho en este plantel”, disparó.

El cambio de entrenador fue un cimbronazo para el grupo. El 1 no se olvida de Henry Homann. “Soy un agradecido porque el Ruso me trajo al club. Siempre se manejó bien como persona. Ahora nos estamos conociendo con (Duilio) Botella y confiamos en que el equipo va a encontrar su mejor forma, son los primeros pasos”, declaró en el cierre.

Lo que viene

El sábado a las 17:30, en La Chacra

Pese a que el Rojo neuquino puso primera en Copa Argentina haciendo de local en cancha de Atlético Neuquén, el compromiso ante Cipolletti será en La Chacra.

El sábado desde las 17:30 la llave se pondrá en marcha en el campo de juego del Rojo, según confirmó el propio presidente del anfitrión, Gastón Sobisch.

Sólo estará permitido el ingreso de público local, como viene sucediendo en los últimos cruces regionales a pedido de las policías de ambas provincias.

Sobisch aseguró que la revancha en La Visera será el martes, a las 21:30.