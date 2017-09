"Estamos bien, pero debemos volver a construir"

El Albinegro parte con la mochila de candidato y en La Visera recogieron el guante, pero el ex mediocampista pisó el freno. “No siento que corra con el caballo del comisario, no me gusta ponerme en ese lugar. Tenemos más obligaciones que muchos, pero hay que jugar cada partido”, soltó.

Se jugará con un nuevo formato, con algunos equipos nuevos que “motivarán un poco más al público”, según palabras de sus protagonistas. “Estamos mirando para arriba, no se puede negar. Pero esto es muy parejo y no podemos equivocarnos. Creo que arrancar con un equipo que se conoce supone una ventaja”, analizó el responsable del plantel en la semana previa al debut con Rivadavia de Lincoln.

Para el partido del fin de semana, sólo Federico Velázquez y Jonathan Morales serán debutantes en el once titular.

“La pretemporada me dejó muy conforme. Hubiera sido mejor no tener lesionados (Jorge Piñero Da Silva y Jonathan Morán), pero los ideales en el fútbol son muy difíciles”, sostuvo del DT.

Todo en orden

Hasta el fixture lo tiene contento al técnico albinegro. “Comenzar de local, que los partidos entre semana nos agarren con viajes cortos para hacer, el primer clásico en casa... No me quejo, fueron todas buenas noticias”, dijo al respecto.

Y en relación con los masivos descensos que se plantearon para la temporada (8), Homann se expresó a favor. “El Federal A va camino a profesionalizarse cada vez más y no todos los clubes están preparados. Me gusta el nuevo torneo y creo que va a ser muy atractivo para el hincha”, opinó.

Aplomado, declarando ante la prensa pocas veces después de la eliminación en semifinales, el técnico tuvo tiempo de analizar la última experiencia. “Siempre confiamos mucho en nuestros jugadores. Ahora también. La campaña pasada demostró que no nos equivocamos y no vamos a salirnos de ese camino. Estoy convencido de que sigo teniendo muy buenos jugadores y eso, a la larga, tiene mucho valor”, concluyó.

Los rivales de la región en la zona

Una nueva temporada reunirá a los zonales Cipolletti, Deportivo Roca e Independiente de Neuquén. Al tanto del presente de ellos, Henry Homann también dejó su opinión sobre los vecinos.

El primero al que cruzará deportivamente es al Depo, en la tercera fecha como local. Para el Ruso, el Naranja es otro de los que ha podido mantener una base y a su cuerpo técnico. "Eso siempre es importante. Arrancaron a entrenar hace mucho tiempo y jugaron muchos partidos. Serán partidos cerrados, como todos los clásicos”, sostuvo.

Una semana después, por la cuarta, el Albinegro cruzará el puente para medirse ante el Rojo neuquino. Los capitalinos sumaron doce caras nuevas. “Se van a ir conociendo con el correr de los partidos”, adelantó el cipoleño. “Ensamblarse no es tan fácil. Después, en cancha, siempre son 11 contra 11”, opinó.