Con los tapones de punta y decidido a defender a su esposa, Gómez lamentó la denuncia a través de los medios de comunicación y precisó que se evidencia una problemática transexual: “Si esta gente fue víctima, no puede seguir trabajando en lo mismo. Acá hay un problema grave: que las instituciones diseñadas para ayudar no funcionan”.

De esta forma, el esposo de Mamucha se refirió a un tema del cual no se habla pero se ve: la prostitución de travestis a la vera de la Ruta 22. Según su parecer, un grupo de transexuales de Neuquén no quiere que Marcela “trabaje de lo que siempre trabajó”. La travesti de Cipolletti hizo dos intentos de volver a la ruta pero no pudo quedarse debido a que “se bajaron a filmarla con el celular y le decían improperios”, contó su marido.

Ramírez goza de libertad condicional desde principios de mes, tras purgar parte de una condena por trata de personas. En este marco, se ve obligada a cumplir una serie de pautas de conducta impuestas por el Tribunal Oral Federal de General Roca. Gómez recordó este detalle y aclaró: “Marcela no se puede acercar donde están las supuestas víctimas. Ella, respetando eso, fue a trabajar a otro lugar, pero estas personas se le acercaron”.

Por los incidentes en la Ruta 22, Ramírez concretó dos denuncias en la Comisaría Cuarta, el 12 y el 22 de junio. Su esposo resaltó que él trabaja como profesor particular y que tiene más de una decena de alumnos; de igual modo, no les alcanza y “Marcela necesita trabajar, la problemática transexual es así”.

Sin pelos en la lengua, Gómez indicó que “ahora hay 12 trabajando o sea, es evidente que lo que hicieron es una cuestión de territorio y ya están dominando la ruta. Toda esta gente que la sindicó a Marcela está monopolizando la ruta y no quieren, obviamente, a nadie”.

Finalmente, el esposo de Mamucha se mostró suspicaz y comentó que también hay un tinte político porque “hay militantes del gobierno pasado que tocaron a jueces, Policía Federal. ¿Para qué, dónde están? Si quieren protegerte, tienen que buscarte una reinserción”.

Las víctimas de trata denunciaron que son hostigadas por la condenada por explotarlas sexualmente.

“Marcela hizo todo bien en las (salidas) transitorias y ella quiere volver a trabajar, ella toda la vida fue una trabajadora sexual”.Leandro Gómez. Esposo de Marcela Ramírez y profesor particular