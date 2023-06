Estacioneros: "Estamos muy por detrás de la inflación"

En diálogo con Realidad Económica (LU5), aseguró: “Hay casi 60 pesos de diferencia entre nafta la premium y la súper. Entonces, con los bolsillos como están hoy. Este proceso de inflación no solamente atenta contra los estacioneros, atenta contra el bolsillo de la gente, porque los salarios también son los que más pierden”.

Hace unos días el ministro de Economía, Sergio Massa, fijó un techo del 4,5%", debido a que un aumento mayor incumplía el acuerdo de precios -en el marco del programa Precios Justos- con el sector de los combustibles que se renovó en abril por un lapso de cuatro meses, hasta el 15 de agosto.

En este contexto, Pirri aseguró: “Más que cuestionar no puede porque los precios están libres en Argentina. Son acuerdos que hacen en virtud de querer frenar la inflación, cosa que no están logrando”.

Consumo en finde XXL

¿Cómo impactan los fines de semana largos en el expendio de combustible? Según Pirri, “para los agraciados del turismo, bien. Para los que quedamos dentro del pueblo donde no hay turismo, realmente la venta cae estrepitosamente. No hay movimientos tanto la nafta como el gasoil. Prácticamente hay muy poca circulación de camiones”.

“Hay que ver qué pasa con la inflación porque realmente no pueden frenarla. El sector está muy preocupado porque no tuvimos respuesta por parte del gobierno. Hace unos veinte días tuvimos reunión con (Matías) Tombolini, el secretario de Comercio, primero tratando de ver si podemos integrar la mesa porque más allá que los expendedores no somos los formadores de precios, somos el último eslabón de comercialización de combustible”, explicó Pirri.

En diálogo con LU5, agregó que “nuestra comisión sigue siendo la misma, pero al no aumentar el precio en función de la inflación, vemos dónde caen nuestros ingresos”.

“Tuvimos una primera reunión, fuimos escuchados, se hicieron planteos concretos de buscar algún beneficio impositivo, algo que atenúe el impacto. No hemos tenido respuesta y las compañías petroleras dicen que no nos pueden dar más comisión por los acuerdos de precios. Nosotros no podemos seguir sosteniendo nuestra actividad si no recomponemos la rentabilidad”.