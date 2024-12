Yuyito González rompió el silencio sobre la crisis con Javier Milei: “No estoy en la sintonía…”

Molesta por la situación que vive a diario con la prensa, González explicó que pese a que los medios estén en la puerta de su casa o en el canal no dará ningún tipo de nota. “Ya pasa a ser un interrogatorio, un pedido de explicaciones, y yo no estoy en la sintonía de dar explicaciones, y no voy a darlas ” aseguró sobre esto.

También se encargó de desmentir que había sido ella quien dejó de seguir a Javier Milei en Instagram tras el escándalo que se armó el fin de semana. “ No hay crisis, gente. El tema es así: si yo me voy de viaje con el presidente de la Nación, me matan. No hay chance de que yo pueda compartir ciertas cosas. Si voy a Olivos, con que hago gimnasia. Si voy, porque voy; si no fui dos días, hay crisis”, reflexionó un tanto enojada por la jugada mediática del romance.

Yuyito 2.jpg

En otro momento de su descargo, Yuyito reflexionó sobre lo difícil que es acompañar a una figura tan expuesta como Milei. “Me llevó un tiempo procesar el vínculo con el afuera, que me pide que responda por cada cosa que ocurre en mi relación”, dijo y marcó un límite con lo que muestra y no de su relación.

“Tampoco voy a hacer esto de “amor, vamos a sacarnos una foto para demostrar”. No va más eso. Yo no me voy a sacar más fotos ni mostrar chats para demostrar nada, entiendo que hay gente que hace eso, yo no lo voy a hacer. Dentro de la relación no caben estas cosas, no van, no es nuestro lenguaje. Con el amor de los amores y el respeto hacia los trabajos de ustedes”, sumó dejando en claro que no expondrá más al presidente de la Nación tal vez a pedido de presidencia.

milei yuyito entrevista

“Si quieren seguir echándole humo a todo, háganlo. Gracias a Dios yo tengo la oportunidad en mi programa de contarle a la gente de qué se trata esto. No voy a dar explicaciones, no voy a subir fotos para demostrar cosas, ni voy a mostrar chats porque no tengo por qué justificar nada. Yo no puedo decir del presidente de la Nación cualquier cosa que cualquier pareja diría en el ambiente”, concluyó la mediática conductora y pareja de Javier Milei.